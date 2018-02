Bianca Atzei, lacrime in diretta per Max Biaggi/ Video: “L'amore finisce, ma serve tempo” (Isola dei Famosi)

Bianca Atzei, lacrime in diretta per Max Biaggi all'Isola dei Famosi: video. “L'amore finisce, ma serve tempo”, dice la cantante. Alessia Mancini e Mara Venier provano a consolarla

06 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Bianca Atzei, lacrime in diretta per Max Biaggi

Le ferite del cuore sanguinano ancora per Bianca Atzei, che ha pianto in diretta per la rottura con Max Biaggi. Nella puntata dell’Isola dei Famosi viene mandato un video che riassume la settimana dei naufraghi, in particolare quelli reduci da separazioni dolorose. E questo è il caso della cantante, che ha colto l’occasione di partecipare al reality show in Honduras proprio per voltare pagina dopo essere stata lasciata da Max Biaggi. “Io non colpevolizzo nessuno, ognuno fa le sue scelte nella vita e l’amore può finire, però ci vuole tempo per superare”, ha dichiarato Bianca Atzei in collegamento. Seppur convinta delle sue parole, l’artista non riesce a fermare le lacrime, che cadono generosamente sul suo viso. Al suo fianco Alessia Mancini prova a rincuorarla, abbracciandola e rassicurandola. Poi interviene Mara Venier: “L’altro giorno ho fatto colazione con chi sai tu (Max Biaggi, ndr) e devo dirti che ha avuto parole di rande affetto per te”.

BIANCA ATZEI PIANGE IN DIRETTA ALL'ISOLA DEI FAMOSI

La fine della storia con Max Biaggi ha segnato l’animo di Bianca Atzei, partita all’Isola dei Famosi per dimenticare il suo ex. Nell’ultima puntata ha dimostrato però che la ferita è ancora aperta. Invitata a parlare da Alessia Marcuzzi, la cantante a stento è riuscita a parlare e in diretta ha pianto pensando all’ex, per il quale soffre ancora molto. “Sono stata un mese in ospedale per tenergli la mano”, ha spiegato la cantante. Malinconia e nostalgia si mischiano nelle sue parole. “Mi ha dato tantissimo, mi ha fatto credere in un amore vero. Sembrava una storia così magica, per questo fa ancora più male”, ha aggiunto Bianca Atzei all’Isola dei Famosi. Dicono che il tempo guarisca tutte le ferite, sarà così anche per lei anche se all'inizio non è mai facile e il reality show di Canale 5 può rappresentare davvero l'occasione giusta per voltare pagina e scrivere nuovi capitoli della sua vita. Clicca qui per il video del pianto in diretta di Bianca Atzei.

