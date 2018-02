CHI E' L'EX MOGLIE DI FILIPPO NARDI/ Benedetta, madre di suo figlio Zack (Isola dei Famosi 2018)

Filippo Nardi: l'ex moglie del concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi si chiama Benedetta. Dalla loro storia d'amore, è nato il figlio Zack.

Filippo Nardi, durante la terza puntata serale de L'Isola dei Famosi, ha parlato della sua ex moglie, non trattenendo le lacrime durante un filmato riguardante un suo momento di crisi vissuto durante l'ultima settimana. Il pensiero dell'ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello si può riassumere con questa frase proferita in diretta: "E' un insegnamento che cerco di dare anche ai miei figli: non date mai per scontato il sentimento delle persone che vi amano". In questi anni nei quali è apparso sporadicamente in televisione, il dj e produttore musicale di origini inglesi ha saputo mantenere un alto riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Ciò che si sa è che l'ex compagna di Filippo Nardi si chiama Benedetta e che la loro storia d'amore è giunta al termine qualche anno dopo la nascita del loro figlio Zack.

LO SCONTRO TRA FILIPPO NARDI E MASSIMILIANO CAROLETTI

Per quanto concerne quest'ultimo, invece, che, oggi, ha 16 anni, Filippo Nardi ne ha parlato durante un'intervista rilasciata al settimanale Panorama con la quale si è complimentato con il figlio per il fatto di essere riuscito a mantenere il segreto circa la sua imminente partecipazione all'Isola. Ricordiamo anche che, prima di partire per l'Honduras, Filippo Nardi avrebbe avuto uno scambio di battute acceso con Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, all'aeroporto. Stando a quanto raccontato da Mercedesz Henger durante una puntata di Pomeriggio Cinque, Filippo Nardi avrebbe manifestato insofferenza circa la presenza di tutte le famiglie dei concorrenti. All'invito di Caroletti di farsi una famiglia, Nardi gli avrebbe risposto in questo modo: "Mi farò la tua!".

