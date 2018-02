CLAUDIA GERINI/ Intervista: “Sono un classico sagittario che ogni tanto prende toppe clamorose”

Claudia Gerini ospite a Sanremo 2018. L'attrice sarà sul palco del teatro Ariston per presentare il nuovo film, "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino.

06 febbraio 2018 Alberto Graziola

Claudia Gerini ospite a Sanremo 2018 [Twitter]

A Sanremo 2018, Claudia Gerini tornerà come ospite per il ruolo nella pellicola "A casa tutti bene". Per descriversi, in un'intervista a Grazia, parte dal suo segno zodiacale: "Sono un classica sagittario pieno di entusiasmo che ogni tanto, come tutti i Sagittari, prende toppe clamorose". Queste le parole dell'attrice. Ma non c'è solo il cinema nella sua carriera, anche alcune incursioni nel piccolo schermo, come conduttrice, ad esempio dello speciale di "Sarà Sanremo", condotto insieme a Federico Russo nel dicembre scorso. E proprio lì, a Sanremo, come anticipato, la Gerini tornerà sul palco per presentare il nuovo film di Gabriele Muccino. Una pellicola corale con numerosi nomi colleghi celebri come Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli e Stefano Accorsi. Così parla della sua partecipazione: "Ognuno ha portato il proprio colore e la propria voce. Gabriele ha detto: "Siete come un'orchestra per me, ogni strumento deve suonare bene. Ogni strumento è importante". Era particolarmente ispirato".

LE LEZIONI DI TAEKWONDO

Nel quotidiano, Claudia Gerini è anche una donna sportiva e ha rivelato di aver seguito lezioni di taekwondo. Una scelta nata per una questione ben precisa: "Cercavo qualcosa che fosse più divertente della ginnastica e ho trovato questa disciplina bellissima. Che è anche utile, perché nel caso di un'aggressione ti fa sentire preparata. E se sei preparata, sei hai fiducia nelle tue capacità, hai meno paura. Dato che la paura ha un odore, se un aggressore non lo sente, magari ci ripensa...". Come mamma è presente in ben tre chat: "Una di terza elementare, una di terza media e pure nella chat della vecchia scuola. Con alcune ho stretto bellissime amicizie. E poi è un ottimo terreno di studio su personaggi e caratteri".

L'ESPERIENZA DI SANREMO

Claudia sarà ospite a Sanremo 2018 ma, nella sua carriera, lo ha anche condotto inseme a Pippo Baudo: "Una roba così andrebbe messa sul biglietto da visita. E ne sono uscita pure indenne. Non dormivamo mai, provavamo tutto. Ho suonato il basso, ho fatto il pezzo comico, gli show, la sigla". Ricorda di esserci tornata anche nel 2008, insieme a Carlo Verdone, per cantare Fortune Teller di Robert Plant. Federico Zampaglione, oggi ex compagno della Gerini, si complimentò per la performance dicendole: "Non so più chi è il cantante in famiglia". Ma, un conto è l'ospitata senza conseguenze, un altro quello di essere Big in gara: "Ci tornerei perché è un palco prestigioso, ma in concorso mi si spezzerebbe la voce". E chissà che, la prossima settimana, non si diletti anche ad intonare qualcosa...

