Classifica Festival di Sanremo 2018, cantanti big/ Prima serata: chi sarà il vincitore? I pronostici

Sanremo 2018, classifica cantanti big della prima serata: stasera saranno comunicati quali cantanti faranno parte delle tre fasce: bassa medio e alta classifica. Chi sarà il vincitore?

06 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018, i pronostici

Ipotizzare chi vincerà la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 è un po’ presto. I pronostici in rete, da alcune settimane girano in maniera incessante, così come le analisi dei bookmakers, ecco perché, secondo ciò che riporta Sisal Matchpoint (che anche quest’anno, sarà presente nelle vesti di partner del FuoriSanremo di Radio Italia), le scommesse si sono presentate già in maniera molto originale e questo rappresenta anche un modo divertente per potere interagire con la famosa kermesse divertendosi a tempo di musica. Questa sera, la rete ammiraglia di Casa Rai offrirà uno spettacolo degno di nota con Claudio Baglioni presentatore nell’evento al fianco di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Savino. Attori presenti anche durante il Dopo Festival con protagonisti Edoardo Leo e Sabrina Impacciatore. Cinque prime serate che vedranno le esibizioni dei venti Big in gara ed anche delle otto Nuove Proposte che durante la puntata di venerdì sera, avranno anche il loro vincitore assoluto.

Sanremo 2018, i pronostici: chi sarà al top della classifica di cantanti big?

Secondo i pronostici dei bookmakers, al primo posto continuano ad esserci Ermal Meta e Fabrizio Moro con la loro canzone dal titolo “Non mi avete fatto niente”. La loro vincita è proposta a 3.00, mentre sul secondo gradino del podio dei bookie troviamo Ron, con la sua bella canzone scritta da Lucio Dalla e dal titolo “Almeno Pensami”, quotata a 6.00. Subito dopo il duo di testa, si piazzano Mario Biondi, alla sua prima partecipazione, a 7.50, e Noemi, proposta a 9,00. Fanalini di coda, secondo i pronostici degli esperti, i Decibel, capeggiati da Enrico Ruggeri, Red Canzian e Luca Barbarossa proposti a 33.00. Naturalmente si potrà puntare e scommettere anche sulle Nuove Proposte, ecco perché il favorito alla vittoria finale di venerdì sera pare essere Ultimo (solo di nome, non di fatto) con la sua “Il ballo delle incertezze”, proposto a 2.00. Lo seguono a poca distanza Mudimbi, a 3.00, e Leonardo Monteiro (ex Amici di Maria De Filippi) a 4.00. Sembra invece meno possibile la vittoria di Giulia Casieri e Alice Caioli, quotate a 9.00.

Niente eliminazioni e nuovi sistemi di scommesse

Nel frattempo questo anno, con il nuovo sistema Scommesse On Demand, qualunque persona potrà proporre una nuova scommessa, ribaltando quindi, i ruoli prestabiliti tra bookmaker e scommettitore. Per farvi capire il senso, è stata creata ad hoc una scommessa Testa a testa che vede protagonisti gli ex componenti dei Pooh Roby Facchinetti & Riccardo Fogli e Red Canzian: secondo gli esperti la gara andrà decisamente meglio per il duo Facchinetti – Fogli, proposto a 1.35. Staremo a vedere se i pronostici si rileveranno veritieri oppure no e se le canzoni vincitrici potranno essere confermate nel corso delle giornate. Come ben sapete Baglioni, volendo mettere in evidenza solo la musica, ha voluto modificare il regolamento degli ultimi anni cancellando le eliminazioni e riportando la gara concentrata sulla musica. Non ci saranno quindi dei cantanti che durante la kermesse, dovranno abbandonare il loro momento di gloria in maniera anticipata. Una bella rivoluzione questa che pone l’accento esclusivamente sulle sonorità inedite degli artisti in gara.

