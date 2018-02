ELIO E LE STORIE TESE/ Video, "Arrivedorci": è la loro canzone di addio (Sanremo 2018)

Elio e le storie tese porteranno il brano "Arrivedorci" a Sanremo 2018, il loro ultimo singolo ma anche un modo di salutare dopo una onorata e fortunata carriera: video e interviste

Elio e le storie tese si presenteranno al Festival di Sanremo 2018 il loro ultimo brano, che dà il nome anche all'album di addio, ovvero "Arrivedorci". Dopo la bellezza di 38 anni di carriera gli Elii hanno deciso di mettere fine a una storia musicale che durava oramai da tantissimo tempo e che ha segnato dvvero un'epoca. Prima di loro la comicità faceva parte di atri scenari come, ad esempio, il cabaret o il teatro. La musica era una cosa seria, anzi, serissima: si veniva da un periodo politicamente impegnato come gli anni settanta, in cui tutto era rosso o nero e c'era davvero poco spazio per i sorrisi. Tutt'altra mentalità, invece, per gli Elio e le storie tese che con la loro comicità hanno provveduto a far ridere e a divertire tantissimi italiani. Questo Sanremo, edizione 2018, per loro sarà l'ultimo. Ma ovviamente non finisce qua: per celebrare questo importante (e tristissimo) momento, gli Elii hanno anche organizzato una serie di concerti per dare l'addio ai fans più sfegatati. Saraano queste le ultime occasioni per vedere all'opera dei musicisti davvero straordiari come loro.

ELIO E LE STORIE TESE, "VOGLIAMO ARRIVARE ULTIMI"

Il rapporto con il festival di Sanremo è sempre stato piuttosto complicato per gli Elio e le storie tese. Tutti ricordano, ad esempio, la mitica partecipazione nel lontano 1996 con il brano La terra dei cachi, che gli valse il secondo posto all'interno della maifestazione. 'Italia sì, Italia no, se famo du spaghi' diventò un tormentone e gli Elii furono i vincitori morali di quella edizione. Stessa cosa, più o meno, accadde nel 2013: ancora una volta un secondo posto, ancora una volta un brano formidabile come La canzone mononota. La loro bravura tecnica fu portata ai massimi livelli ma anche in quel caso non bastò per farli arrivare primi e fu un altro, cocente, secondo posto (in vetta arrivò Mengoni). Ma perché partecipare al Festival? "Perché ce lo ha detto Claudio Baglioni - ha detto Elio, il frontman, a La Stampa - è stato lui che ci ha chiesto di chiudere la carriera con un ultima performance qui. Nel 1996 e nel 2013 siamo arrivati secondi, mentre nel 2015 abbiamo raggiunto una dignitosissima dodicesima posizione. Adesso vogliamo centrare l'obiettivo della nostra carriera: arrivare ultimi al Festival di Sanremo".

L'INTERVISTA A RAINEWS, "SIAMO SCADUTI COME LA MOZZARELLA"

La notizia dello scioglimento degli Elio e le store tese è certamente rimbalzata alle orecchie dei più come un qualcosa di scioccante e di estremo. Separarsi dopo 38 anni non è esattamente la cosa più semplice da fare ma, forse, è anche quella più sensata e intelligente. Gli anni passano per tutti, anche per gli Elii, e rimanere sempre attuali non è certamente la cosa più sempice da fare, anzi. Molti si sono chiesti il motivo di questo tanto inaspettato scioglimento, prospetando crisi interne e probabili liti fra i membri della band. Beh, niente di tutto questo. A fugare ogni dubbio ci ha pensato il cantante, Elio al sito internet Rainews.it: "Siamo scaduti come la mozzarella. Ci vuole un pizzico di umiltà e di intellignza per capire che oramai siamo fuori dal tempo. A parlare ai ragazzi di oggi ci sono gli youtuber e gli influencer, non noi. Quando finiremo sto seriamente pensando di metetre su un progetto reggaeton: tanto dovrei solo premere un tasto e andarmene via." Che i fans si mettano l'anima in pace, dunque: gli Eli non torneraano e ci mancheranno tantissimo.

Hanno annunciato la fine della band. Ma Elio e le Storie Tese? @eelst si ritroveranno insieme al prossimo @SanremoRai?. E po Elio si darà alla sua grande passione: l'opera. L'intervista completa ? https://t.co/EnkASru5H0 nella rubrica di cultura TuttiFrutti @fabiocappellik pic.twitter.com/oADXmYHszx — Rainews (@RaiNews) December 22, 2017

