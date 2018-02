EREMO DELLA GASPRINA (LANGHE)/ Grande importanza alla qualità in tutte le sue forme (4 Ristoranti)

L’Eremo Della Gasprina protagonista a 4 Ristoranti. Cascinale rustico sui pendii collinari langaroli, con una terrazza esterna dall’atmosfera informale.

06 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Alessandro Borghese si sposta in Piemonte, sui dolci pendii collinari langaroli dove è situato l’Eremo Della Gasprina, tra i protagonisti dei 4 Ristoranti pronto a conquistare il titolo di miglior ristorante under 30 della zona. L’Eremo Della Gasprina appare come la cornice ideale per dimenticare gli affanni della vita di tutti i giorni, ritrovando se stessi in armonia con la natura e i ritmi di una volta. Per riscoprire il piacere di un ritmo lento e una dimenticata spontaneità, l’Eremo Della Gasprina è caratterizzato da un ambiente famigliare e tranquillo, con un paesaggio mozzafiato, lontano da strade trafficate e grossi centri urbani. Il punto focale della gestione di Claudio, proprietario insieme a sua madre è la devozione assoluta alla realtà che ogni giorno li circonda nonché grande importanza alla qualità in tutte le sue forme.

La qualità è anche e soprattutto la regola che regna in cucina, dove vengono preparati piatti ricercati utilizzando solo ingredienti acquistati rigorosamente nei mercati della zona, perché sinonimo di sicurezza e bontà. Qui non viene ricercato il superfluo, ma solo l’essenziale per poter riscoprire la bontà e la semplicità di ogni piatto.

EREMO DELLA GASPRINA, PRIVILEGIATI I PRODOTTI DEL TERRITORIO

Il menù proposto è un menù tradizionale piemontese, composto essenzialmente da pietanze della tradizione ma anche piatti rivisitati. Lo chef privilegia i prodotti del territorio, come la carne, escludendo ovviamente il pesce considerato una proposta troppo azzardata per il luogo. La bontà dei piatti dell’Eremo Della Gasprina è frutto di una lunga esperienza dello chef unita alle classiche ricette di famiglia. Nel menù è possibile trovare la classica battuta di carne seguendo soprattutto però la stagionalità dei prodotti. Di maggior prestigio sono le paste ripiene, la deliziosa pera focea e i famosi tartufi bianchi delle Langhe. I vini rispettano parametri molto rigorosi, ma sono per lo più di piccoli produttori locali con cui l’Eremo ha instaurato un rapporto di fiducia e amicizia. Per chi decidesse anche di soggiornare presso le sei camere messe a disposizione dalla struttura, al risveglio si viene accolti da una tavola imbandita con i famosi croissant preparati dallo chef insieme a torte e marmellate, tutto rigorosamente fatto a mano.

