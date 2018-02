ERMAL META E FABRIZIO MORO/ Video "Non mi avete fatto niente": la canzone vincerà il Festival? (Sanremo 2018)

Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 presentano il brano "Non mi avete fatto niente", per la prima volta insieme reagiscono alla paura degli attentati: video e interviste

Ermal Meta, con Fabrizio Moro sul palco dell'Ariston (Archivio)

Ermal Meta e Fabrizio Moro saranno fra i big presenti al Festival di Sanremo 2018, dove presenteranno il loro brano a due voci Non mi avete fatto niente. I due artisti, fra i più popolari e amati dai fan italiani, saliranno per la prima volta insieme sul palco dell'Ariston e si preparano già al concerto che li vedrà al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 28 aprile, per quanto riguarda Metal e il 16 giugno presso lo Stadio Olimpico di Roma per quanto riguarda Moro. I due cantanti accoglieranno inoltre in questa esperienza sanremese il collega Simone Cristicchi per la serata dedicata ai duetti, prevista per il prossimo 9 febbraio. La scelta dei due cantanti per questa loro nuova e inedita esperienza riguarda un inno alla vita, una sfida ed una speranza che volge lo sguardo verso il futuro. In una delle recenti interviste a Spettakolo, Cristicchi ha sottolineato come la sua presenza al fianco dell'amico Moro sia dovuta alla stima reciproca ed alla vittoria registrata insieme nell'edizione 2007 della manifestazione sanremese. Dal punto di vista di Cristicchi, Ermal Meta invece rappresenta la prova concreta di come un sogno possa diventare realtà, dimostrabile grazie ad un talento che lo rende grandioso anche dal punto di vista della scrittura.

TUTTI CONCORDI: ERMAL META E FABRIZIO MORO SONO I FAVORITI

Ermal Meta e Fabrizio Moro per ora sono fra i super favoriti di quest'edizione del Festival di Sanremo: la loro quotazione è per ora di 3,00 secondo le scommesse dei principali bookmakers. I due artisti italiani lanceranno inoltre i rispettivi lavori proprio in occasione del loro debutto all'Ariston. Meta pubblicherà infatti il suo disco Non abbiamo armi, al cui interno ci sarà anche il brano sanremese, mentre Moro ha realizzato una raccolta di tredici hit e due inediti, dal titolo Parole rumori e anni. In gara nella sezione Big, è trascorso solo un anno dall'ultima apparizione dei due cantautori italiani all'Ariston. Nell'edizione precedente, Ermal si è classificato infatti al terzo posto grazie alla sua canzone Vietato morire, mentre Moro è riuscito a posizionarsi al settimo gradino della classifica vincitori grazie alla canzone Portami via. Il brano che li vede insieme, Non mi avete fatto niente, racchiude invece un testo attuale e importante, in cui i due artisti hanno manifestato la loro personale lotta contro la paura del terrorismo. Un canto liberatorio, come hanno sottolineato nelle loro interviste, ed allo stesso tempo l'interpretazione di un momento storico particolare, del tutto personale e arricchito dalle esperienze intime dei due cantautori.

LA RECIPROCA STIMA E LA PAURA DEI FAN LI HA SPINTI A CANTARE INSIEME

La recente conoscenza di Ermal Meta e Fabrizio Moro ha dato finalmente i suoi frutti. I due cantautori italiani, forti di grandi successi maturati soprattutto negli ultimi anni, si sono infatti incontrati nella scorsa edizione del Festival di Sanremo. In quell'occasione sono saliti sul palco da solisti, ma il loro incontro ha dato vita ad un lungo confronto avvenuto quest'estate, che li ha spinti a scrivere il loro brano Non mi avete fatto niente. L'idea è nata dalle lettere ricevute da tanti fan e dalla loro preoccupazione di partecipare ai concerti in seguito alla tragedia avvenuta a Manchester nel giugno del 2017.

La decisione invece di interpretare il brano in duetto è maturata grazie alla stima reciproca che i due artisti nutrono l'uno verso l'altro, anche se la loro partecipazione alla kermesse non è stata certa fino all'ultimo e possibile solo grazie all'ascolto della canzone in studio. In conferenza stampa, Meta ha inoltre svelato di essere un fan di Moro da lungo tempo e di essere stato convinto ad unire le loro due voci proprio dal cantante. Il loro primo incontro e la forte sintonia che si è creata in quel momento ha permesso ai due artisti di programmare la loro provvisoria unione.

