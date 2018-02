ESSERE JOHN MALKOVICH/ Su Iris il film diretto da Spike Jonze (oggi, 6 febbraio 2018)

Essere John Malkovich, il film in onda su Iris oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: John Cusack, Cameron Diaz e John Malkovich, alla regia Spike Jonze. La trama del film nel dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST JOHN CUSAK

Il film Essere John Malkovich va in onda su Iris oggi, martedì 6 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata brillantemente ideata e diretta da Spike Jonze, regista americano noto per aver presto parte a progetti cinematografici come Jackass presenta: Nonno cattivo, Nel paese delle creature selvagge ed il celebre film The Wolf of Wall Street. Nel cast del film ritroviamo alcuni volti noti del cinema americano che hanno interpretato i personaggi principali della storia. Stiamo parlando di John Cusack, Cameron Diaz e John Malkovich, quest'ultimo nei panni di se stesso. La colonna sonora del film è stata poi curata da un grande professionista come Carter Burwell, noto compositore americano che ha collaborato con grandi registi del panorama cinematografico statunitense come i fratelli Coen. Ha infatti composto le colonne sonore di film come The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1, I ragazzi stanno bene e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ESSERE JOHN MALKOVICH, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Craig Schwartz, grande sognatore che per sopravvivere svolge il poco remunerativo lavoro di burattinaio. Incoraggiato da sua moglie Lotte, cambia lavoro e, sfruttando le sue abilità riesce ad essere assunto presso un'importante azienda newyorkese come archivista. Qui conosce la bella ed affascinante Maxine, di cui si innamorerà follemente. Un giorno Craig scopre che in un passaggio segreto, nascosto in un angolo misterioso della struttura che ospita la LesterCorp, è possibile diventare per un quarto d'ora il celebre John Malcovich. Craig, incredulo, rivela la sua clamorosa scoperta a Maxine che coglie immediatamente la palla la balzo. Per la modica cifra di 200 euro, la donna decide di mettere a disposizione di chiunque lo desideri quel misterioso passaggio segreto, regalando a chi ne abbia voglia 15 minuti di notorietà. Diverso tempo dopo anche Lotte prova l'incredibile esperienza, rimanendone assuefatta.

