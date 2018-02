EVA HENGER/ "Ho rischiato 12 anni di carcere per colpa di Francesco Monte" (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger: durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi, la showgirl ungherese è stata intervistata da Alessia Marcuzzi, confermando le accuse a Francesco Monte.

06 febbraio 2018 Fabio Morasca

Eva Henger a L'Isola dei Famosi 2018 (Canale 5)

Eva Henger ha presenziato in studio durante la terza puntata serale de L'Isola dei Famosi, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. La showgirl ungherese, ovviamente, ha parlato dello "scandalo droga" lanciato da lei stessa durante la seconda puntata del reality show quando, in diretta, accusò l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, di aver "portato la droga nel programma". Prima di arrivare alle nuove dichiarazioni di Eva Henger, c'è da segnalare che il marito della showgirl, il produttore Massimiliano Caroletti, intervistato da Striscia la Notizia, ha dichiarato di aver avuto difficoltà nel mettere in contatto la moglie con il loro avvocato, soprattutto in vista delle nuove dichiarazioni rilasciate dalla Henger durante la puntata serale dell'Isola. Caroletti ha aggiunto che, a causa di questa vicenda, la sua famiglia, compresa anche Mercedesz Henger, sta ricevendo minacce di morte che avrebbero anche costretto Caroletti a cautelarsi con l'intervento di una scorta armata.

EVA HENGER: "HO RISCHIATO 12 ANNI IN HONDURAS"

Eva Henger, quindi, è stata intervistata da Alessia Marcuzzi durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi. La conduttrice, in apertura di puntata, ha dichiarato che la produzione non ha trovato prove riguardanti le accuse di Eva Henger rivolte a Monte. La showgirl ed ex attrice hard ungherese ha dichiarato che ciò che avrebbe commesso Francesco Monte ha messo a serio rischio praticamente tutti i concorrenti dell'Isola: "Io ho rischiato 12 anni in Honduras per colpa di una bravata di Francesco. Io ho una bambina di 8 anni che avrei potuto rivedere a 20. Francesco ha preso da una persona della marjiuana. In Honduras, ci sono posti di blocco ovunque, se ci perquisivano, finivamo nei guai". Alessia Marcuzzi e Mara Venier, però, hanno criticato il comportamento di Eva Henger, soprattutto per quanto riguarda i tempi con i quali Eva Henger ha scelto di dire la verità. Secondo la conduttrice e l'opinionista del programma, infatti, Eva Henger avrebbe dovuto dire la verità fin da subito, già durante la prima puntata.

