Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono fidanzati?/ Nuove foto della coppia: i due beccati da Chi!

06 febbraio 2018 Anna Montesano

Il settimanale "Chi", in edicola da domani 7 febbraio, ha pubblicato in esclusiva delle foto che ritraggono insieme Elisabetta Gregoraci e l'imprenditore Francesco Bettuzzi. Sempre più elementi sembrano ormai portare a un nuovo amore per la bella Elisabetta Gregoraci dopo la rottura del suo matrimonio con Flavio Briatore. Gregoraci e Bettuzzi, dopo essere stati pizzicati per le strade di Roma, sono caduti di nuovo nell'obiettivo dei paparazzi. La showgirl è stata vista mentre entrava nell'auto di Bettuzzi, imprenditore parmense impegnato in un'azienda di cosmetici di cui tra l'altro la Gregoraci è testimonial. Ormai i pezzi del loro amore sembrano comporsi: prima i due nella sono stati beccati a Roma, poi Elisabetta è stata individuata a Parma mentre provava a coprirsi in un cappotto per non farsi riconoscere.

NUOVO AMORE CONFERMATO PER ELISABETTA GREGORACI?

Elisabetta Gregoraci, stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, potrebbe aver lasciato definitivamente alle spalle la storia d'amore con Flavio Briatore. I due si sono separati ufficialmente lo scorso dicembre, e ora la showgirl potrebbe aver deciso di voltare pagina. Nonostante la showgirl e conduttrice di origine calabrese abbia deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione riguardo la sua presunta nuova relazione d’amore con Francesco, il gossip sembra non avere dubbi sul suo nuovo amore. Secondo quanto riportato dal giornalista di Chi Valerio Palmieri, la showgirl e l’imprenditore milanese sono sempre più vicini. Che arrivi a breve la conferma?

