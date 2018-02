FIORELLO/ Video, l’ospite dell’ultimo minuto: "ecco lo Scaldapubblico" (Sanremo 2018)

Video, Fiorello svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.

06 febbraio 2018 Francesco Agostini

Fiorello

Fiorello parteciperà nelle vesti di ospite al Festival di Sanremo. E' questa la notizia dell'ultimo secondo che ha scaldato i cuori dei telespettatori italiani. Fino all'ultimo minuto non si sapeva niente di questa ospitata a sorpresa del cantante e showman siciliano che, in diretta radiotelevisiva, ha svelato il gran segreto. Ecco le parole di Fiorello sulle pagine di Corriere.it: "Circa una decina di giorni fa Claudio Baglioni mi ha mandato un messaggino chiedendomi se volevo andare al Festival di Sanremo. Io gli avevo risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio, alla fine sono sempre le solite menate che faccio io... però poi l'altro giorno l'ho visto in uno spot televisivo che faceva l'imbianchino e allora mi sono detto: "Perché no?" E così è andata..." Un Fiorello raggiante, quello che abbiamo ascoltato a radio Deejay, che si appresta a tornare sul palcoscenico che lo vide protagonista tra i cantanti in un oramai lontano 1995. Certamente la sua ospitata porterà share a un Festival, che già dalle prime battute, non sembra proprio partire con il piede giusto.

'FACCIO LO SCALDAPUBBLICO'

Rosario Fiorello si rimette in carreggiata, dunque, ed è pronto a essere ospite nella prima puntata del Festival di Sanremo. Riporta il sito internet Ansa.it: "Farò lo scaldapubblico, è la cosa che so fare meglio. Caro Claudio (Baglioni, ndr) io il pubblico di Sanremo lo conosco benissimo. Sai che cosa faccio una volta che sono lì? Faccio: sù le mani! Giù le mani! Immaginati Orfeo che alza e abbassa le mani... non ce la faccio, io divento matto!" Un Fiorello frizzante, questo intravisto a radio Deejay, che prospetta veramente di scaldare il pubblico, sia quello presente fisicamente all'Ariston che quello incollato davanti al teleschermo. Fiorello che, come anticipavamo in precedenza, non è affatto nuovo a un palcoscenico prestigioso come questo. Nel 2001 e nel 2002 partecipò sempre nelle vesti di ospite, quando oramai la sua carriera di 'cantante' era già terminata. Nel 1995, però, ci aveva provato a vincere il Festival: la canzone era 'Finalmente tu', concessa generosamente da Max Pezzali (che allora si chiamava ancora 883) a Fiorello. Il risultato in gara però fu alqunto deludente, visto che si piazzò a metà classifica.

IL ROSARIO DELLA SERA

Tra le tante cose che stanno frullando per la testa di Rosario Fiorello c'è senza ombra di dubbio anche il nuovo programma che condurrà. Non stiamo parlando di televisione, no; ancora una volta il presentatore e showman siciliano si concederà alla radio, suo vecchio e intenso amore. Ad annunciarlo è stato Linus, l'uomo di punta e certamente il più rappresentativo di radio Deejay che ha annunciato su Instagram che il programma Tuttorial di Bottura avrebbe chiuso i battenti. Al suo posto, invece, ci sarebbe stato Fiorello con una nuova trasmissione intitolata 'Il rosario della sera'. Nel lungo post di Linus, il presentatore ha avuto parole d'elogio per lo showman siciliano: "Per noi di Radio Deejay avere Fiorello alla conduzione di un programma è come avere una Ferrari che non possiamo permetterci. E' la macchina più bella, quella che tutti desidererebbero avere o guidare, ma è anche quella più difficile da condurre. Da circa un paio di mesi abbiamo iniziato a sentirci regolarmente e alla fine mi sono lasciato travolgere dal suo entusiasmo e dalla sua voglia di fare. E' stato davvero contagioso."

