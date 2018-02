FRANCESCO MONTE / Ritiro e ritorno in Italia: scontro con Eva Henger in vista? (Isola di Famosi 2018)

Francesco Monte: durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi 2018, l'ex tronista ha svelato i motivi per i quali ha deciso di lasciare il gioco e tornare in Italia.

06 febbraio 2018 Fabio Morasca

Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018 (Canale 5)

Francesco Monte non è più un concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, dopo ciò che è accaduto durante il corso della seconda puntata serale del programma (Eva Henger, come ricordiamo, accusò Francesco Monte di "aver portato la droga nel programma"), ha deciso di abbandonare il reality show, facendo subito ritorno in Italia con il primo aereo. La terza puntata dell'Isola dei Famosi è stata aperta proprio con un video con il quale l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha spiegato i motivi della sua decisione: a causa delle accuse di Eva Henger, infatti, Francesco Monte ha scelto di lasciare il gioco per tutelarsi nel modo migliore. E' facilmente intuibile, quindi, che questa vicenda troverà una soluzione nell'aula di un tribunale. Eva Henger, intervistata sempre durante la terza puntata dell'Isola, ha commentato la decisione di Francesco Monte di tornare in Italia con questa dichiarazione: "Ha fatto bene".

FRANCESCO MONTE: IL FLIRT CON PAOLA DI BENEDETTO

Queste sono state altre dichiarazioni tratte dal filmato riguardante Francesco Monte: "E' stata una settimana non facile. Sono stato pensieroso e sinceramente la mia decisione è quella di tornare in Italia per poter affrontare la cosa in maniera diversa. Io sono una persona pulita e corretta. Per questo ho deciso di tutelarmi, ci sono persone che mi vogliono bene e so che sono preoccupate per me". Francesco Monte si stava rivelando uno dei protagonisti di questa tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, soprattutto per il flirt con Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Francesco Monte, come sappiamo, ha accettato la proposta dell'Isola dei Famosi anche per superare definitivamente la delusione provocata dalla fine della sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen Rodriguez, come ricordiamo, decise di lasciare in diretta l'ex tronista, durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, per iniziare una storia d'amore con Ignazio Moser. Insomma, tra GF Vip e Isola, la stagione televisiva di Francesco Monte si è rivelata decisamente negativa.

