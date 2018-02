Francesca Cipriani vs Perez Amaurys/ Lite, "mi aiuti e ora me lo stai rinfacciando?" (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani e Perez Amaurys sono stati protagonisti di un duro scontro nella diretta dell'Isola dei famosi, durante la quale lui avrebbe rinfacciato l'aiuto dato in precedenza.

06 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Francesca Cipriani

La puntata dell'Isola dei famosi 2018 di ieri sera ha avuto diversi alti e bassi, con lunghi momenti di noia nonostante gli spunti di cui discutere non mancassero. Il reality show continua a non convincere, a differenza di quanto accaduto per il cugino Grande Fratello Vip 2, e Francesca Cipriani in questo momento di crisi rappresenta quella giusta ventata d'aria fresca di cui il pubblico ha bisogno. Con l'uscita di scena di Francesco Monte, scelta dovuta per tutelare i suoi interessi dopo le accuse di Eva Henger, e di Nadia Rinaldi che comunque era stata un grande esempio di trash, la Cipriani continua ad essere la naufraga più seguita e chiacchierata, tra critiche, risate e inevitibili domande sulla veridicità dei suoi continui mancamenti. E proprio uno dei suoi svenimenti è stato ieri sera oggetto di una lite tra lei e Perez Amaurys con l'intervento anche di Franco Terlizzi.

Francesca Cipriani litiga con Perez Amaurys

Francesca Cipriani ha reagito duramente alle parole di Perez Amaurys notando in lui una sorta di attacco all'aiuto dato in precedenza alla sua compagna di avventura: "Perché lo stai rinfacciando? Porgi la mano e poi la tiri indietro... Mi stai rinfacciando di avermi aiutata quando sono svenuta e mi fa alquanto schifo la cosa". La reazione di Amaurys non si è fatta attendere, con il tentativo di spiegare di non volerle rinfacciare l'aiuto dato ma la sua compagna non ha creduto a tali dichiarazioni. Parole che hanno reso necessario l'intervento di Stefano De Martino, che ha chiesto ai due interessati di questa querelle di non arrabbiarsi e evitare ulteriori attacchi. Anche Franco Terlizzi è stato chiamato in causa della Cipriani che gli ha chiesto spiegazioni sul suo comportamento e sulla decisione di non averla scelta la settimana precedente tra i Mejor. Qualche giorno fa l'ex pugile le aveva detto di avere seguito la richiesta degli altri naufraghi, parole che Terlizzi ha ritrattato in seguito: "Non ti volevo". Ma per la Cipriani la questione non è chiara: "C'è qualcuno che dovrebbe parlare e non sta parlando".

