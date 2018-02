GIADA DOMENICONE/ Chi è la fidanzata di Fabrizio Moro (Sanremo 2018)

Giada Domenicone, architetto di interni di origini romane è la fidanzata del cantautore Fabrizio Moro, artista in gara in questa edizione 2018 di Sanremo.

06 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Fabrizio Moro

Fabrizio Moro è uno dei cantanti più attesi in questa 68esima edizione del Festival di Sanremo. Un personaggio musicale che sempre sul palcoscenico dell’Ariston lo scorso anno è stato uno dei più celebrati protagonisti ottenendo consensi anche nella più importante fase di vendita. Da quanto si evince dalle illazioni che in queste ore stanno rimbalzando sul web, Moro quest’anno potrebbe giovarsi anche del supporto della sua attuale fidanzata Giada Domenicone, attesa tra la platea dell’Ariston. Il loro è un rapporto molto riservato, vissuto lontano dai continui riflettori che solitamente accompagnano l’ex docente di Amici e che per questo incuriosisce oltremodo il nutrito gruppo di fan. In attesa di scoprire se effettivamente Giada Domenicone sarà all’interno del Teatro Ariston per dare il proprio supporto all’amato compagno andiamo a scoprire qualcosa di più sulla propria vita e carriera nel settore dell’architettura per interni.

GIADA DOMENICONE, ARCHITETTO DI SUCCESSO

Giada Domenicone è nata a Roma il 14 agosto del 1983. Sin da quando era una tenera bambina ha dimostrato una grande passione per l’arte ed in particolare per l’architettura degli arredi interni. Passione cha ha coltivato in maniera straordinaria all’Università La Sapienza di Roma conseguendo nel 2007 la laurea in Architettura per interni. Ha così avuto una importante carriera in questo ambito che l’ha vista collaborare con importanti ed apprezzati architetti come nel caso di Andrea Moneta. Giada Domenicone e Fabrizio Moro stanno insieme ormai da tantissimi anni durante i quali sono andati a convivere gettando le fondamenta per una bellissima famiglia della quale fanno parte anche due splenditi figli chiamati Libero e Anita. Giada e Fabrizio si amano tantissimo ma almeno per il momento sembra essere vietato parlare di matrimonio quanto meno a stretto giro. Magari un possibile successo sanremese potrebbe cambiare le cose.

© Riproduzione Riservata.