GIOVANNI CACCAMO/ Video, "Eterno": la canzone con cui punta finalmente alla vittoria tra i Big? (Sanremo 2018)

Alla sua terza partecipazione alla kermesse sanremese col brano "Eterno", il cantautore siciliano Giovanni Caccamo è dato tra i possibili favoriti per la vittoria finale nella categoria Big

Giovanni Caccamo, in uno scatto (Facebook)

Giovanni Caccamo sarà con il brano “Eterno” sul palcoscenico del Teatro Ariston per questa edizione del Festival di Sanremo 2018: il cantante di origini siciliane è uno degli artisti più attesi nella rosa dei venti Big in gara nella sessantottesima edizione del Festival, nonché uno dei più giovani dell’intero parterre di finalisti selezionati dal direttor artistico Claudio Baglioni: il 27enne, che tuttavia ha alle spalle una discreta carriera discografica dopo il boom degli ultimi due anni, presenterà un brano che è destiinato a essere anche il singolo di lancio del suo prossimo lavoro in studio. Il giovane artista, scoperto a suo tempo da Franco Battiato e che, a sorpresa, era stato escluso nientemeno che da Mara Maionchi durante gli Home Visit di X Factor, è alla terza partecipazione alla più importante kermesse canora dello “stivale”, dopo aver trionfato nel 2015 con “Ritornerò da te” tra le nuove proposte e aver ottenuto un lusinghiero terzo posto tra i Big nel 2016 grazie a “Via da qui”. Per quanto riguarda invece “Eterno” pare che le impressioni della stampa specializzata a proposito della canzone siano buone e il nuovo singolo che Caccamo lancerà si candida seriamente a potenziale vincitore del Festival 2018, grazie alla intro col sol pianoforte e alla esplosione orchestrale finale.

GIOVANNI CACCAMO, LA PUBBLICAZIONE DELL'OMONIMO DISCO A MARZO

Come accennato, la presentazione di “Eterno” nella cornice del Festival di Sanremo fungerà da apripista per l’omonimo lp la cui uscita è stata scadenzata per il prossimo 9 marzo, ovvero un mese dopo l’esibizione di Giovanni Caccamo. La terza raccolta di inediti del 27enne di Modica (Ragusa) arriva a due soli anni di distanza da “Non siamo soli” (2016) e a tre da “Qui per te” (2015), quel disco di esordio che l’aveva proiettato nel firmamento delle giovani star dello showbiz musicale nostrano. E in un post pubblicato sulla sua seguitissima pagina Facebook ufficiale, Caccamo ha presentato il nuovo lavoro mostrando la copertina con un suo primo piano: “Uno dei momenti più emozionanti prima dell’uscita di ogni album è la condivisione della copertina. Questo album significa molto per me e porta con sé speranze e prospettive. La speranza di essere riuscito in questi mesi a tradurre ogni piccola parte della mia anima in musica e parole” scrive Caccamo che poi conclude spiegando che con “questo cofanetto condivido con voi Giovanni, senza filtri e senza paura”, accomiatandosi dai suoi fan con un “Vi voglio bene!”

L'INTERVISTA CONCESSA AD "AVVENIRE"

E del brano che presenterà a Sanremo e dell’omonimo album che uscirà alla fine dell’inverno, Giovanni Caccamo ha parlato anche in una serie di interviste rilasciate di recente alla stampa italiana. In particolare, in quella concessa al quotidiano Avvenire, l’artista siciliano ha raccontato come con “Eterno” lui punti a cantare un amore che dura per sempre e anticipando anche che nel suo terzo disco ci sarà anche una versione di “La sua figura” di Giuni Russo, tratta da San Giovanni della Croce. “Il brano che porterò a Sanremo è ricco di positività, è una sorta di marcia verso la luce, che inizia pianoforte e voce e poi si affida all’orchestra che cresce e ti solleva” ha raccontato Caccamo al giornale, precisando di essere tornato apposta a studiare canto negli ultimi due anni dal momento che aveva bisogno “di una marcia in più”. Più in generale, ha rivelato che Il brano parla di amore e del “mistero in cui siamo immersi”: peraltro, l’amore è una tematica che, a suo dire, non aveva ancora affrontato ed è stato anche un modo, attraverso la musica per “connettermi con la musica a mio padre che persi a 15 anni”.

