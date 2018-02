GRAND BUDAPEST HOTEL/ Su Rai 4 il film con Ralph Fiennes (oggi, 6 febbraio 2018)

Grand Budapest Hotel, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Ralph Fiennes e Tony Revolori, alla regia Wes Anderson. La trama del film nel dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rai 4

NEL CAST RALPH FIENNES

Grand Budapest Hotel, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 6 febbraio 2018 alle ore 23.00. Una pellicola datata 2014 nata grazie ad una collaborazione congiunta di case di produzione anglo-tedesche (Fox Searchlight Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babelsberg). La pellicola, diretta da Wes Anderson è ascrivibile ai film avventurosi a sfondo drammatico e vede un buon cast di attori, tra di essi si segnalano Ralph Fiennes e Tony Revolori. Molto belle le musiche composte da Alexandre Desplat che hanno ottenuto grandi riconoscimenti dalla critica, non ultimo l'ambito Oscar nell'edizione 2015 nella categoria miglior colonna sonora. La commedia che è stata già visionata altre volte sui piccoli schermi italiani, viene nuovamente mandata in onda stasera su Rai 4. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GRAND BUDAPEST HOTEL, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La pellicola si basa sulla storia di un Hotel appunto il Grand Budapest Hotel. La storia della struttura ricettiva viene raccontata da Zero Moustafa a uno scrittore che dovrebbe procedere a breve tempo all’acquisto dell’albergo. I flashback all’interno del film si susseguono e non fanno altro che far conoscere allo spettatore come l’albergo sia passato indenne attraverso epoche agitate da tumulti sociali. Ad esempio, nel 1932, le stanze del Grand Hotel Budapest hanno assistito alle relazioni sentimentali e sessuali di un nobile dell’epoca, Monsieur Gustave H., in una di questa la donna finanche molto anziana che si intratteneva con il nobile per il rimorso si uccide, suicidio che avviene dopo qualche giorno dalla partenza dalla struttura ricettiva. Dopo la morte, Gustave insieme a Zero si ritrovano a casa dell’anziana donna, qui scopre che il testamento gli assegnava un importante dipinto conosciuto come il Ragazzo con mela di Johannes Van Hoytl il Giovane. I due riescono a farsi consegnare il quadro dal maggiordomo sostituendolo con un dipinto dalle fattezze oscene, ma non si accorgono che il servitore aveva inserito nel retro del quadro una missiva. Il quadro viene conservato nella cassaforte dell’Hotel e mentre Zero si innamora di una ragazza messicana il nobile viene arrestato dalla polizia, che su indicazione della famiglia dell’anziana donna crede sia coinvolto nella morte della donna. Gustave riesce a scappare e dopo alterne vicende a rimettere le mani sul quadro che ancora era conservato dentro l’Hotel. Durante la fuga dai figli della donna, viene scoperto un nuovo testamento, esso era stato nascosto dietro il quadro dal maggiordomo che è stato ucciso dai figli dell’anziana donna, che sapevano che la madre con la nuova esecuzione testamentaria li aveva di fatto diseredati. Alla fine della storia, Gustave perde la vita fucilato durante la guerra, l’albergo sopravvive alla distruzione, e nella sua hall fa bella vista l’importante dipinto che era rimasto nello sfondo di tutta la storia, e che adesso permette al ragazzo con la mela di controllare la clientela della vecchia struttura ricettiva.

