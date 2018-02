Gianni Morandi e Tommaso Paradiso omaggio a Luis Bacalov/ Con "Una vita che ti sogno” ospiti a Sanremo 2018

Omaggio a Luis Bacalov di Gianni Morandi che sarà ospite con Tommaso Paradiso della prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 e canteranno “Una vita che ti sogno”

06 febbraio 2018 Fabio Morasca

Gianni Morandi a Sanremo 2018 (Instagram)

Gianni Morandi si esibirà questa sera, martedì 6 febbraio 2018, durante la prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse sanremese condotta quest'anno da Claudio Baglioni con la partecipazione di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Il cantante di Monghidoro potrbbe condividere il palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme a Tommaso Paradiso, il leader dei Thegiornalisti. Gianni Morandi, infatti, sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha condiviso un video che lo ritrae insieme a Tommaso Paradiso con la seguente didascalia: "Vorrei che Tommaso Paradiso salisse sul palco a cantare con me Una vita che ti sogno...". Una vita che ti sogno è la canzone che il frontman dei Thegiornalisti ha scritto per l'ultimo album di inediti di Gianni Morandi. L'ultimo lavoro discografico del cantante si intitola D'amore d'autore, pubblicato lo scorso 17 novembre: D'Amore d'autore, dal quale è stato estratto anche un altro singolo dal titolo Dobbiamo fare luce, è il quarantesimo album di inediti di Morandi.

IL VIDEO SU INSTAGRAM DI MORANDI E TOMMASO PARADISO

Nel video condiviso su Instagram da Gianni Morandi, i due artisti ironizzano sull'imminente impegno di Morandi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Queste sono le parole del cantautore romano: "Sono venuto a sostenerti. So che domani hai un impegno molto importante". Gianni Morandi ha ribadito che Una vita che ti sogno è una canzone bellissima scritta appositamente per lui dal cantante dei Thegiornalisti che, successivamente, ha iniziato ad imitare Vasco Rossi: "E' una canzone per te, non te l'aspettavi eh!". Al termine del video, è arrivata la proposta, tra il serio e il faceto, di Morandi a Tommaso Paradiso: "Ma cantala anche tu con me, dai!". Il cantante romano ha risposto con un "Vediamo" che vale quasi quanto una conferma. Per Gianni Morandi, sarà la seconda partecipazione in veste di super ospite al Festival di Sanremo. Durante la sua lunga carriera, Morandi ha partecipato numerose volte in gara e ha presenziato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo anche nelle vesti di conduttore.

Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: Feb 5, 2018 at 1:33 PST

LE PARTECIPAZIONI DI GIANNI A SANREMO

Per quanto riguarda le sue partecipazioni come Big in gara, Gianni Morandi ha partecipato a Sanremo nel 1972 con la canzone Vado a lavorare, nel 1980 con la canzone Mariù, nel 1983 con il brano La mia nemica amatissima, nel 1987 con la canzone Si può dare di più (con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri), canzone vincitrice di quell'edizione, nel 1995 con il brano In amore (in coppia con Barbara Cola) e nel 2000 con la canzone Innamorato, scritta per lui da Eros Ramazzotti. Come conduttore, invece, Gianni Morandi è stato al timone delle edizioni 2011 e 2012 del Festival di Sanremo: per la prima edizione, Morandi ha scelto Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo come co-conduttori; nella seconda edizione, invece, Morandi ha condotto il Festival insieme all'attore Rocco Papaleo e a Ivana Mrazova, diventata, poi, popolare nel 2017 con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel Sanremo 2008, invece, Gianni Morandi presenziò come ospite, cantando Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

© Riproduzione Riservata.