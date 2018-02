IL SEGRETO/ Aquilino corteggia Beatriz: le farà dimenticare Matias? (Anticipazioni 6 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 6 febbraio: Aquilino continua a corteggiare Beatriz, proprio mentre lei sembra finalmente pronta a dimenticare Matias.

06 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata de Il Segreto caratterizzata da importanti novità per quanto riguarda Beatriz. Nella lettera d'addio scritta a Matias, la giovane ha lasciato poco spazio ai dubbi riguardanti il loro futuro insieme. Lui ora è sposato con Marcela e una loro relazione extraconiugale non sarà più possibile. Una decisione che apparirà più che sensata e che arriverà proprio nel giorno in cui Aquilino farà il suo ingresso a Puente Viejo: il nuovo socio di Hernando potrebbe risollevare le sorti delle sorgenti, alle prese con una difficile situazione economica causata da Damian. Ma allo stesso tempo il giovane sembrerà avere un interesse più concreto verso la figlia di Hernando, che comincerà a corteggiare in modo più che esplicito. Beatriz non sembrerà disdegnare un simile interesse: sarà questo il primo passo per la nascita di un nuovo amore?

Il Segreto: Severo e Donna Francisca allo scontro

Non ci sarà spazio solo per i Dos Casas nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio. In essa, infatti, Donna Francisca si confronterà con Mauricio al quale spiegherà i suoi progetti per annientare una volta per tutte Severo Santacruz e ottenere tutto ciò che vuole dai propri compaesani. Le sue intenzioni saranno chiare e arriveranno in una fase di grandi ristrettezze economiche non solo per Puente Viejo ma per la Spagna intera. Dell'argomento ne parleranno proprio Alfonso e Don Berengario, mentre Mauricio sempre incurante di queste novità, deciso ad assecondare comunque i desideri della sua padrona. Ma per il capomastro i problemi potrebbero essere solo all'inizio: da qualche giorno ha infatti firmato le carte del suo matrimonio con la donna scelta proprio dalla Montenegro e l'arrivo della sua misteriosa moglie alla villa si fa ogni giorno più vicino. Come prenderà la povera Fe questa triste entrata in scena? Riuscirà a superare questa nuova difficile prova?

© Riproduzione Riservata.