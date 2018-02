IO & MARILYN/ Su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni (oggi, 6 febbraio 2018)

Io & Marilyn, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha diretto anche la regia, Biagio Izzo e Rocco Papaelo. Il dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale 5

LEONARDO PIERACCIONI ALLA REGIA

Io & Marilyn, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 6 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia del 2009 che vede protagonista uno degli attori comici italiani più amati e stimati nel nostro Paese. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni, che oltre ad aver vestito i panni del personaggio di Gualtiero ha anche curato la regia e sceneggiato la pellicola. Al suo fianco ha potuto contare sulla collaborazione di altri grandi interpreti del cinema nostrano del calibro di Biagio Izzo, Rocco Papaelo e Barbara Tabita. Nel cast figura inoltre Massimo Ceccherini, grande amico di Pieraccioni oltre che suo assiduo collaboratore. In due hanno infatti recitato fianco a fianco sullo stesso set anche in occasione di altri film di successo come I laureti, Ti amo in tutte le lingue del mondo, una moglie bellissima e Finalmente la felicità. Il soggetto del film è stato invece curato da Giovanni Veronesi, altro volto noto del cinema italiano, noto per aver diretto film come Manuale d'amore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IO & MARILYN, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La vita privata di Gualtiero è sull'orlo di un precipizio. Il matrimonio con sua moglie Ramona è arrivato ormai al capolinea ed i due hanno deciso di divorziare. Come se non bastasse la donna ha fin da subito rimpiazzato il povero Gualtiero, dando vita ad una relazione con Pasquale. Una sera, attanagliato dal senso di vuoto e solitudine, Gualtiero decide di unirsi ad alcuni suoi vicini di casa nel bel mezzo di una seduta spiritica. I partecipanti al solenne rito scelgono di invocare lo spirito della nota interprete cinematografica americana Marilyn Monroe. Ciò che accade ha dello straordinario. Lo spirito della donna si palesa, rendendosi visibile solo a Gualtiero. Tutti, compresi i suoi amici, lo credono pazzo, costringendolo a rivolgersi ad un noto psicologo. Quest'ultimo lo tranquillizza, raccontandogli che molte altre persone hanno vissuto la sua stessa esperienza. Gualtiero finisce col convivere assieme allo spirito di Marilyn e poco dopo se ne innamora perdutamente. Quest'ultima però, cerca semplicemente di spingerlo nuovamente tra le braccia della sua ex moglie Ramona, che nel frattempo sta per organizzare le nozze con Pasquale. Gualtiero si ritrova a dover fare i conti con sua figlia Martina, che lo incolpa di non aver combattuto abbastanza per riconquistare il cuore di sua madre. Nel finale, proprio grazie a Marilyn, l'uomo capisce che la persona a cui tiene di più al mondo è sua figlia.

