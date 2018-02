ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Bianca Atezei e le lacrime per Max Biaggi, Monte ritirato e nomination (terza puntata)

Il meglio e il peggio della terza puntata de L'Isola dei famosi 2018, con le pagelle, i video, le nomination e l'eliminazione: ecco cosa è accaduto ieri sera.

Isola dei Famosi 2018

La terza puntata dell'Isola dei Famosi ha regalato scintille fin dalle primissime battute. Si parte con l'annuncio ufficiale dell'abbandono di Francesco Monte, deciso a tornare in Italia per tutelare i suoi interessi e difendersi dalle gravissime accuse di Eva Henger. La showgirl è arrivata in studio tra gli appluasi del pubblico, ma l'accoglienza che le hanno riservato Alessia Marcuzzi e Mara Venier non è stata altrettanto benevola. Si è discusso a lungo su quanto detto la settimana prima dalla Henger, che non ha mostrato alcun cenno di pentimento, ad eccezion fatta per la sua famiglia che a suo dire sarebbe finita nel tritacarne mediatico, proprio dopo la lite con Francesco Monte. Le nomination hanno alimentato un certo nervosismo sull'isola, ci ha pensato il solito Giucas a portare un po' di allegria col suo modo di fare bizzarro. Durante la puntata si è parlato anche della crisi amorosa di Bianca Atzei, ma non solo. Filippo Nardi e Nadia Rinaldi hanno accusato momenti di cedimento durante l'Isola e certe mancanze continuano a pesare come macigni nei loro cuori.

Le lacrime di Bianca Atzei

Sotto i riflettori il rapporto tra Bianca Atzei e Max Biaggi. La cantante milanese si è fatta prendere dallo sconforto durante la diretta televisiva: "Cerco di essere forte, ma faccio fatica. Non voglio farmi vedere così, scusate. L'amore può finire, però ci vuole tempo". La Venier ha provato a consolarla, indossando i panni dellazia: "Ci siamo passate un po' tutte, sono dei veri lutti quando qualcuno ti lascia e se ne va. Ti capisco benissimo. Devi essere forte e andare avanti. So che non dovrei dirtelo, però io l'altro ieri ho fatto una colazione bellissima con chi sai tu e per te ha avuto parole bellissime. L'importante è avere rispetto e lui per te ce l'ha". L'Atzei ha ammesso di volergli ancora bene, di non aver capito il perchè della fine: "Era una storia d'amore talmento meravigliosa che fa ancora più male ma non lo colpevolizzo". Filippo Nardi si è commosso, sentendo in prima persona le stesse emozioni provate da Bianca per fine della sua storia: "Il dolore ti ricorda che hai amato e sei stato amato. Nella lista dei dolori è il migliore. Forse lo porterò con me per sempre, ma è sempre il ricordo di una cosa bellissima".

Nuove nomination

Il pubblico ha poi deciso di eliminare Nadia Rinaldi, salvando Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. Il verdetto dei telespettatori accende gli animi dei naufraghi in Honduras che litigano tra loro durante le nuove nomination. Amaurys diventa il protagonista di un siparietto con la Cipriani, mentre la Gialappa's mette nel mirino il buon Jonathan. La puntata prosegue a gran ritmo verso i nuovi nominati della settimana, ma prima Paola si aggiudica il premio di 'migliore' della settimana. I gruppi vengono rimescolati e Alessia, Cecilia e Simone finiscono ufficialmente al televoto. Le scintille non si placano nemmeno nella parte finale della puntata, che la prossima settimana tornerà eccezionalmente di martedì, come ha ricordato a più riprese la Marcuzzi durante la diretta di ieri sera. Chi resterà sull'Isola? Si preannuncia un televoto molto combattuto.

