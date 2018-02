L'occhio del ciclone - In the Electric Mist/ Su Rai 4 il film con Tommy Lee Jones (oggi, 6 febbraio 2018)

Nell'occhio del ciclone, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Tommy Lee Jones, John Goodman, alla regia Bertrand Tavernier. La trama del film nel dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST TOMMY LEE JONES

Il film L'occhio del ciclone - In the Electric Mist va in onda su Rai 4 oggi, martedì febbraio 2018, alle ore 21.10. La pellicola è stata diretta nel 2009 da Bertrand Tavernier, regista francese noto per aver curato la regia di grandi capolavori cinematografici come Round Midnight - A mezzanotte circa, Quarto comandamento, Eloise, la figlia di D'Artagnan e La Princesse de Montpensier. L'intera trama de L'occhio del ciclone, ha preso spunto dall'omonimo romanzo ambientato in seguito agli eventi avvenuti poco dopo il devastante passaggio dellì uragano Katrina che ha flagellato parte degli Stati Uniti nel 2005. Nel cast del film troviamo grandi nomi del cinema americano come Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard, Mary Steenburgen e Kelly MacDonald. La pellicola è stata girata interamente nello Stato nel Louisiana. Proprio per questo motivo la produzione ha potuto contare su importanti finanziamenti ed agevolazioni fiscali concesse in virtù della delicata situazione economica del Louisiana in seguito al passaggio dell'uragano Katrina. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'OCCHIO DEL CICLONE, LA TRAMA DEL FILM

I fatti narrati nel film, sono ambientati a pochi mesi di distanza dal passaggio dell'uragano Katrina. In una piccola cittadina del Louisina, l'agente Dave Robicheaux è chiamato ad indagare sulla brutale morte di due prostitute. I suoi sospetti ricadono fin da subito su Giuliano Balboni, noto boss malavitoso locale. Quest'ultimo, nel frattempo, sta finanziando le riprese di un'importante produzione cinematografica che vede come protagonista Elrod Sykes. L'attore, poco dopo l'inizio delle riprese, rinviene sul set del film uno scheletro e segnala la sua scoperta alla polizia. Dave ricorda di aver assistito diversi anni fa, quando era solo una ragazzino indifeso, alla morte di un uomo, ucciso a colpi di fucile mentre cercava di sfuggire ai suoi aguzzini. A distanza di tanti anni dall'accaduto, il detective Robicheaux decide di voler dare giustizia a quell'uomo.

