LAURA PAUSINI OGGI NON CANTA A SANREMO 2018/ Assente alla prima serata del Festival: ecco quando sarà ospite

Laura Pausini non canta a Sanremo: messa ko dalla laringite non salirà sul palco dell'Ariston nella prima serata del Festival 2018. Ma l'appuntamento con Claudio Baglioni è solo rimandato...

Laura Pausini (foto da Facebook)

Sarà Laura Pausini la grande assente della prima serata del Festival di Sanremo 2018. La cantante italiana più ascoltata nel mondo non si esibirà all'Ariston, come invece le aveva chiesto Claudio Baglioni. Era stato proprio il direttore artistico della kermesse, nella conferenza stampa della vigilia, ad annunciare ai giornalisti che la Pausini gli aveva inviato un messaggio per informarlo della laringite che l'aveva colpita nelle ultime ore. Un problema difficilmente aggirabile per un'interprete che della propria voce ha fatto da sempre il suo punto di forza. Ecco che allora neanche i buoni propositi della Pausini, che aveva promesso a Baglioni il massimo impegno per cercare di presenziare all'Ariston in questa serata d'apertura, sono bastati ad evitare l'inevitabili. Laura Pausini oggi non canta a Sanremo.

LAURA PAUSINI OSPITE NELLA SERATA FINALE

A dare l'annuncio su Facebook della sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2018 è stata la stessa Laura Pausini. L'artista, però, ha dato appuntamento agli italiani per sabato sera, quando sull'Ariston andrà in scena la serata finale:"Buongiorno, come avevo promesso ho fatto il possibile in queste ore per riuscire a partire per Sanremo ma la mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine. Sanremo è troppo importante per me, è casa mia, non ci rinuncio. Posso confermare quindi che ci sarò, e ci sarò Sabato! Salirò sul palco dell’Ariston e darò tutta me stessa, non vedo l’ora! Grazie a tutti per l’affetto che come sempre mi dimostrate. In bocca al lupo a Claudio, a tutti gli artisti, alla Rai e tutto il cast della prima serata! Ci vediamo prestissimo! Un abbraccio. Laura".

