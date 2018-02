LO STATO SOCIALE/ Video, "Una vita in vacanza": canzone che porta sul palco la musica indie (Sanremo 2018)

Al Festival di Sanremo 2018, Lo Stato Sociale porterà il brano "Una vita in vacanza". La band indei ha un sound riconoscibile ed è una delle rivelazioni degli ultimi anni: video e interviste

Lo Stato Sociale porterà avanti il nome del genere indie grazie alla sua presenza al Festival di Sanremo 2018, dove i cinque ragazzi di Bologna interpreteranno il brano Una vita in vacanza. Ad otto anni di distanza dalla sua formazione, la band ha deciso di tentare la fortuna nella kermesse canora con una canzone inedita dal punto di vista della storia della manifestazione. Il sound unisce infatti il genere sinfonico a quello elettronico, con un testo in cui il linguaggio colorito viene messo in primo piano. Non si tratta quindi di una canzone romantica, ma di certo una delle più orecchiabili e adatte alla rotazione radiofonica. Nel testo, la band spazia inoltre sul ruolo del lavoro nella società attuale, guardando con un occhio perplesso la tendenza odierna di identificare l'individuo alla sua professione. Il brano è stato inoltre scritto e arrangiato dalla band, mentre la produzione è affidata a Fabio Gargiulo, già conosciuto per i suoi lavori al fianco di altri nomi importanti della musica italiana, da Cristiano De Andrè a Francesca Michielin. Il singolo scelto per la loro esperienza sanremese sarà inoltre precursore del loro Primati, il nuovo album che conterà al suo interno anche canzoni come Facile e Fare mattina.

CON "LO STATO SOCIALE" CLAUDIO BAGLIONI STUPISCE I TRADIZIONALISTI

La scelta del direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 sulla presenza de Lo Stato Sociale ha di certo reso felici tutti i fan della band alternativa, ma non coloro che hanno sempre identificato la kermesse con la musica impegnata e romantica. La decisione di Claudio Baglioni è stata invece di rivoluzionare un'idea ormai stantia che guarda poco alle trasformazioni attuali della musica italiana ed a band più innovative come quella de Lo Stato Sociale. Anche se la loro presenza all'Ariston segna una svolta storica per la manifestazione, le possibilità che la band riesca a classificarsi ai primi posti sono davvero molto poche. L'Indie del resto è un genere ancora poco valutato in Italia e non di certo per volere degli appassionati, che negli ultimi decenni hanno dimostrato una forte attenzione per il sound alternativo. Lo dimostra lo stesso successo de Lo Stato Sociale, avvenuto senza troppe difficoltà e fin dal loro debutto nel clima bolognese. Nella serata dedicata ai duetti li vedremo inoltre al fianco di Paolo Rossi e del Piccolo coro dell'Antoniano.

ATTIVI DAL 2009, SONO ORMAI IN CIMA ALLE CLASSIFICHE

Formato nel 2009, Lo Stato Sociale è un gruppo elettropop capitanato da Alberto Cazzola, Alberto Guidetti e Lodovico Guenzi ha già attirato l'attenzione del pubblico fin dai tempi di Radiocittà Fujiko, la radio bolognese. Alcuni anni dopo la loro formazione, il gruppo ha inoltre aperto le braccia a Francesco Draicchio e Enrico Roberto. Dopo aver vissuto il debutto con Welfare Pop ed il successivo EP Amore ai tempi dell'Ikea, il primo album della band è arrivato solo nel 2012, dal titolo Turisti della democrazia. Un lavoro che ha comportato anche un riediting successivo con l'intervento di undici cantanti che hanno reinterpretato gli altrettanti brani presenti nel disco e fra i più discussi nell'ambiente Indie italiano. A discapito di tante contestazioni, la band ha invece conquistato la Targa Giovani Miei proprio grazie all'album, a cui si sono uniti altri riconoscimenti importanti come il Premio SIAE per la sezione Miglior Giovane Talento dell'anno. Due anni più tardi troviamo invece i cinque artisti al fianco del romano Piotta per l'album L'Italia peggiore, mentre nel 2017 esce il loro Amore, lavoro e altri miti da sfatare, anticipato dalla canzone Mai stati meglio.

