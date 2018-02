LUCA BARBAROSSA/ Video, "Passame er sale": la canzone che segna il ritorno al Festival (Sanremo 2018)

Il cantautore Luca Barbarossa torna per l'ottava volta al Festival di Sanremo 2018 col brano "Passame er sale", col quale riporta in auge il dialetto romanesco: video e interviste

Luca Barbarossa, in uno scatto (Facebook)

In vista dell’avvio ufficiale del sessantottesimo Festival di Sanremo, c’è molta curiosità per alcuni dei protagonisti che si esibiranno sul palcoscenico dell’Ariston nella categoria più attesa, ovvero quella dei venti Big che la direzione artistica presieduta da Claudio Baglioni ha selezionato: e tra questi non va dimenticato sicuramente Luca Barbarossa che torna in quella che oramai è casa sua (ha alle spalle infatti già otto partecipazioni alla prestigiosa kermesse canora) e lo fa con un brano che potrebbe far discutere per essere stato inserito nella rosa dei “magnifici venti” oppure strappare più di qualche consenso a una platea, reale e televisiva, che forse ha bisogno di aria nuova. Intitolata “Passame er sale”, la canzone che il 57enne cantautore capitolino presenterà a Sanremo è in realtà una sorta di filastrocca che, secondo quanto trapela da chi ha avuto occasione di ascoltare in anteprima i vari brani, si articola in dialetto romanesco e nasce come un pezzo volutamente controcorrente in un panorama discografico che sembra prendere altre direzioni. “Un pezzo buono da fischiettare davanti a un bicchiere di vino” è il commento del giornalista de La Stampa Luca Rondoni che l’ha brevemente recensito.

LUCA BARBAROSSA, IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM "ROMAÈDETUTTI"

In attesa di scoprire come suona il nuovo brano di Luca Barbarossa, è stato annunciato che l’artista romano ha in programma proprio ai primi del 2018 di pubblicare un nuovo album di inediti di cui “Passame er sale” farà da apripista grazie anche alla cassa di risonanza sanremese, come peraltro accade per molti degli altri cantautori che calcheranno il palcoscenico del Teatro Ariston. Intitolato “Romaèdetutti”, sin dal titolo si capisce come questo nuovo lp sarà cantato interamente in romanesco e sarà quindi una sorta di omaggio che lo stesso Barbarossa fa alla sua città natale: e a proposito di questa sua ultima fatica discografica, ha avuto modo di dire che si tratta di un lavoro completamente artigianale e nel quale “il romano suona come la lingua che si parla e si ascolta nelle strade della Capitale”. Per Barbarossa, infatti, l’uso del romano svela quella “indolente e sorniona amarezza caratteriale” che contraddistingue i cittadini dell’Urbe Eterna, fornendo indirettamente uno spunto per anticipare come potrebbe essere “Passame er sale”: inoltre, a suo dire, il disco racconterà delle storie quotidiane e universali, risultando come una vera e propria appendice di un progetto parallelo che Barbarossa sta portando avanti da un po’.

LO SPETTACOLO TEATRALE PARALLELO AL DISCO

“Romaèdetutti”, album nel quale sarà contenuto il brano sanremese, infatti non è solo un progetto musicale ma crossmediale dato che vivrà grazie a uno spettacolo teatrale di cui le scene rappresentareranno una sorta di messa in immagini e ampliamento. “Il teatro sarà il luogo ideale, intimo e raccolto, nel quale riproporrò in note questi scorci di vita” ha spiegato Luca Barbarossa all’Adn-Kronos, facendo notare che la “prima” si terrà proprio presso il… Teatro Ariston. Infatti, “Passame er sale” è solo il primo dei racconti estratti da questo show di cui, sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista, sono state svelate le date. Il tour prenderà infatti il via da Bari il prossimo 16 marzo, per poi girare l’Italia per due mesi fino ad aprile, e infine avere un gran finale il 29 giugno simbolicamente a Roma presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

© Riproduzione Riservata.