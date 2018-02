La scelta di Paolo Crivellin è Angela Caloisi/ Cos'è accaduto dopo Uomini e Donne? In arrivo una sorpresa

Paolo Crivellin ha scelto Angela Caloisi ma cos'è successo dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne? La redazione regalerà le immagini del post scelta al pubblico?

06 febbraio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Finalmente il fatidico momento è arrivato: Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri su Canale 5. Il cuore del bel tronista è stato conquistato da Angela Caloisi, che con il suo essere appassionata e un pizzico folle, ha portato Paolo dalla sua parte. Paolo e Angela sono ora la nuova coppia di Uomini e Donne, mentre si conclude con delusione per Marianna Acierno un percorso fatto comunque di grandi emozioni. “Tu meriti una persona che ti guardi negli occhi con la stessa intensità con cui tu hai guardato me, perché sei una grande donna“ sono state le parole di Paolo per Marianna, che non ha nascosto la sua delusione e anche un po' di risentimento nei confronti del tronista che, a suo dire, avrebbe potuto fare la scelta molto prima e non tirarla così per le lunghe.

UNA PUNTATA DEDICATA AL DOPO SCELTA DI PAOLO E ANGELA?

Paolo Crivellin ha scelto Angela Caloisi dopo un percorso di 5 mesi a Uomini e Donne ma come prosegue ora la loro storia? Sono davvero pochi i giorni trascorsi insieme dopo la scelta ma tutto sembra proseguire per il meglio. A confermarlo sono anche le parole della sorella di Angela, Alba, che su Instagram pubblica una foto della nuova coppia con un messaggio con scritto "Adesso vi aspetto a braccia aperte. Auguri amore mio". Probabilmente Paolo e Angela, prima di tornare alle rispettive vite, hanno trascorso qualche giorni insieme e, chissà, forse proprio nella villa dove hanno trascorso gli ultimi momenti del loro percorso a Uomini e Donne. E chissà che la redazione di Uomini e Donne non abbia deciso di registrare anche un post-scelta che potrebbe andare in onda prestissimo!

