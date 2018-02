La "vecchia" con Lo Stato Sociale/ Video, chi è? Paddy Jones a Sanremo 2018 è la nuova “scimmia” di Gabbani

Chi è l'anziana ballerina che si esibisce sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 con Lo Stato Sociale? Lei è Paddy Jones, signora 83enne, vincitrice di Tú sí que vales spagnolo.

Paddy Jones, ballerina Stato Sociale a Sanremo 2018

Lo Stato Sociale, gruppo in gara al Festival di Sanremo 2018, ha portato una sorpresa per il pubblico della kermesse canora. Si tratta di una bravissima ballerina di salsa che colpisce il pubblico per la sua non più giovanissima età: lei è Sarah Patricia Jones, meglio conosciuta come Paddy, vincitrice del talent show spagnolo Tú sí que vales al fianco del suo compagno di ballo Nico nel 2009. Paddy Jones ha ben 83 anni ma si muove sul palcoscenico con l'agilità di una 20enne, tanto che Pierfrancesco Favino non può che sottolinearlo con una battuta: "Facciamo un applauso anche alle articolazioni della signora".

PADDY JONES COME LA SCIMMIA DI FRANCESCO GABBANI?

Paddy Jones è l'attuale detentrice del record mondiale di Guinness per la "più vecchia ballerina di salsa acrobatica". La sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2018 lascia tutti senza parole e porta però molti a fare un paragone della band Lo Stato Social con Francesco Gabbani. Per molti il gruppo ha voluto emulare il vincitore dello scorso anno che sul palco aveva portato la ben nota "scimmia" che ballava al suo fianco "Occidentali's Karma". Un paragone che fa sorgere anche qualche critica da parte di chi trova che sia uno stratagemma già usato e che non può fare presa sul pubblico per due volte, per di più consecutive.

