MARIO BIONDI/ Video, "Rivederti": canzone dal sapore vintage per l'esordio al Festival (Sanremo 2018)

Il cantautore siciliano Mario Biondi debutta con il brano "Rivederti" al Festival di Sanremo 2018 dopo essere stato tra le Celebrità nel 2007 e ospite nel 2009: video e interviste

Mario Biondi, in concerto (Wikipedia)

Mario Biondi sarà uno degli artisti più attesi al Festival di Sanremo 2018 e presenterà il brano "Rivederti" per quello che è il suo debutto ufficiale nella kermesse musicale più importante d'Italia: per il cantautore siciliano, tuttavia, la presenza nella sessantottesima edizione del Festival non sarà una prima assoluta dato che è stato comunque già protagonista in passato. Infatti, nel 2007 aveva partecipato come Celebrità, esibendosi in quell'occasione assieme ad Amalia Gré, mentre nel 2009 aveva fatto parte del “parterre” di ospiti ufficiali. Questa volta, invece, il 47enne cantautore siciliano originario di Catania sarà per la prima volta in gara nella categoria Big e presenterà il brano “Rivederti”, cantato in italiano ovviamente e che vedrà, stando a quanto si apprende, la direzione da parte dello storico Maestro Beppe Vessicchio. A giudizio di chi l’ha ascoltata in anteprima, la canzone di Biondi si inserisce perfettamente nel solco della produzione del cantautore e arrangiatore catanese, con i soliti ammiccamenti ai timbri vocali del soul jazz e una atmosfera miolto vintage e retrò che potrebbe anche rappresentare una delle sorprese del Festival 2018.

VIDEO, MARIO BIONDI E IL DUETTO CON ANA CAROLINA E DANIEL JOBIM

A proposito della sua esibizione sanremese col brano “Rivederti”, Mario Biondi si esibirà nella serata dei duetti assieme ad Ana Carolina e Daniel Jobim: e, in attesa di questa esibizione, l’artista siciliano ha voluto condividere con i suoi follower su Facebook un breve video nel quale presenta i due colleghi. La didascalia che accompagna la clip recita “Durante la serata dei duetti non mi sentirò solo sul palco perché oltre ad Ana Carolina con me ci sarà ache il grande Daniel Jobim! #festivaldiSanremo #Sanremo2018 #Rivederti”: e le poche note che vengono suonate mentre Biondi è in studio assieme ai suoi amici lasciano immaginare che la canzone che presenterà sul palco dell’Ariston potrebbe anche diventare una hit.

IN ARRIVO IL DISCO "BRASIL"

In attesa di acoltare dal vivo il brano di Mario Biondi che Claudio Baglioni ha selezionato nella rosa dei 20 finalisti della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, il cantautore ha annunciato di recente l’imminente pubblicazione del suo nuovo lavoro in studio e che, come capita peraltro a molti dei suoi colleghi che si esibiranno nella suggestiva cornice del Teatro Ariston, uscirà proprio a ridosso della competizione canora. Con un breve post apparso sul suo profilo Instagram ufficiale (@mariobiondiofficial), l’artista siciliano ha presentato la copertina di “Brasil” che il diretto interessato annuncia essere un compendio dei suoi e della cultura del Brasile, quella stessa cultura che, racconta ai suoi follower, l’ha accompagnato lungo tutto il suo cammino nella musica. Il progetto discografico nato dalla contaminazione delle sue esperienze artistiche verdrà la luce il prossimo 9 marzo ma è attualmente già disponibile in pre-order sui canali di vendita di Amazon Italia. “Vi regalo in anteprima la coperta e attendo vostri risconti. Con affetto, il vostro Mario” è la chiusura della didascalia che accompagna l’annuncio.

