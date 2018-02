MERCEDESZ HENGER / Minacciata di morte insieme alla sorellina di 9 anni (Isola dei famosi 2018)

Mercedesz Henger è stata minacciata di morte insieme alla sorellina di nove anni a causa delle dichiarazioni fatte all'Isola dei famosi 2018 dalla madre Eva.

06 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Mercedesz Henger

Non c'è limite alla cattiveria umana e anche un programma televisivo, il cui obiettivo sarebbe quello di far divertire le persone, rischia ora di diventare un sipario ai limiti dell'assurdo. A farne le spese è Mercedesz Henger che, insieme a tutta la famiglia, si trova ora a dover subire le ripercussioni delle dichiarazioni fatte dalla madre Eva nella seconda puntata dell'Isola dei famosi 2018. L'ex attrice aveva accusato Francesco Monte di avere fatto uso di droghe nella villa in cui i naufraghi avevano soggiornato prima dell'inizio del programma, accuse che verranno approfondite nelle sedi opportune, ma che non sono andate giù ai fan dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Per questo da giorni, la famiglia di Eva Henger è stata inondata di critiche e minacce nei social network della diretta interessata, ma anche del marito Massimiliano Caroletti e della figlia Mercedesz. E proprio lei ha deciso di pubblicare alcune minacce di morte ricevute ai suoi danni e a quelli della sorellina di 9 anni.

Mercedesz Henger pubblica le minacce di morte ricevute da lei e la sorellina

Già nei giorni scorsi Massimilano Caroletti aveva raccontato la grave situazione in cui lui e i suoi familiari si sono venuti a trovare dopo le dichiarazioni di Eva Henger. Il fatto era stato discusso anche nella puntata di Striscia la notizia di ieri dove l'uomo ha confessato di avere provveduto a chiedere l'aiuto di una scorta armata, temendo che quelle minacce potessero trasformarsi in realtà. A confermare tali dichiarazioni ci ha pensato anche Mercedesz Henger che ha deciso di dimostrare, attraverso la pubblicazione di alcuni messaggi da lei ricevuti, fino a che punto può arrivare la cattiveria umana, nascosta dietro ad un computer o all'anonimato dei social network. Parole fortissime e irripetibili, tanto più perché rivolte ad una bambina di soli nove anni, e che presto potrebbero giungere all'attenzione della polizia nella speranza che ponga fine a questa pazzia il prima possibile.

