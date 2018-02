MICHELLE HUNZIKER/ Claudio Baglioni la riporta al Festival: lascerà le polemiche alle spalle? (Sanremo 2018)

Dopo aver affiancato Pippo Baudo nel 2007, Michelle Hunziker torna al Festival di Sanremo per condurre insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino (LaPresse)

Conto alla rovescia per Michelle Hunziker, che avrà l'onore di accompagnare Claudio Baglioni al fianco di Pierfrancesco Favino al Festival di Sanremo 2018. Un ruolo importante per la conduttrice svizzera, che l'ha spinta a fare numerose prove nella settimana precedente al debutto della manifestazione. Non si tratta inoltre della prima volta che la Hunziker salirà sul palco dell'Ariston, dato che era già intervenuta come supporter di Pippo Baudo nel 2007, ed è proprio per questo che per lei sarà un ritorno pieno di emozione. Non di ansia, però, dato che come conferma a Vanity Fair, riesce a mantenere con facilità un forte autocontrollo. Una cena in famiglia al suo arrivo in Liguria, avvenuto dopo il compleanno festeggiato lo scorso 24 gennaio, e poi a testa bassa per prepararsi al meglio al grande evento. Gli ultimi giorni tuttavia non sono stati semplici per la Hunziker, che è entrata in aperto scontro con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima infatti avrebbe manifestato aperte critiche su Doppia Difesa, l'associazione a tutela delle donne vittime di violenza istituita dalla conduttrice con l'avvocato Giulia Buongiorno. La giornalista de Il Fatto Quotidiano avrebbe infatti sottolineato in un suo articolo che l'associazione non risponde a nessuno, in alcun giorno della settimana oppure orario, spingendo la Hunziker a scendere inc ampo con le unghie. Come sottolinea Bergamo News, non finisce qui: la svedese è pronta a querelare la Lucarelli per aver danneggiato l'immagine dell'organizzazione benefica.

La carriera della showgirl svizzera

Nata nel gennaio 1977, Michelle Hunziker ha vissuto il suo debutto nel mondo della moda ad appena 17 anni, quando riesce a entrare nelle grazie di alcuni brand e solleva contestazioni per la sua relazione con Marco Predolin, all'epoca conduttore. Seguono collaborazioni con importanti firme e stilisti, come Rocco Barocco e Giorgio Armani, fino a sollevare critiche e forti successi con Roberta, per via di una campagna pubblicitaria che la mette quasi del tutto a nudo. La sua prima apparizione televisiva avviene invece nel '95 grazie a Gerry Scotti e Buona Domenica, evento che le aprirà le porte a I cervelloni, il programma condotto da Paolo Bonolis. Due anni dopo diventa invece spalla del Gabibbo per Paperissima Sprint e nel '97 sostituisce Alessia Marcuzzi nella conduzione di Colpo di fulmine. Dopo le nozze con Eros Ramazzotti e un breve ritorno in Svizzera, dove fonda il canale Tv3, la Hunziker inizia una fiorente carriera diconduttrice in Germania, dove assume il timone di Michael Jackson & Friends ed altri programmi, che tuttavia non riscuotono il successo sperato. Ritornata in Italia, conduce Donna sotto le stelle con Scotti e nel 2001 lo show di cabaret Zelig con Claudio Bisio, per poi spostare l'attenzione su Scherzi a parte e conquistare il titolo di rivelazione dell'anno ed il Premio Regia Televisiva. Ritorna in Germania negli anni successivi, ma ancora una volta la Hunziker ritorna in Italia, dove si affianca ad Ezio Greggio per la conduzione di Striscia la Notizia. Ritornerà inoltre a Zelig nel 2014 al fianco di Rocco papaleo, impegni che affianca anche a programmi in Germania in cui ripropone format vincenti nel territorio italiano.

