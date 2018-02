Max Gazzè/ Video, "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno": la canzone sul mito popolare (Sanremo 2018)

"La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" è la canzone di Max Gazzé in gara al Festival di Sanremo 2018. Il cantautore romano porta all'Ariston il mito popolare: video e interviste

Max Gazzè, in uno scatto (Facebook)

Il Festival di Sanremo 2018 ha già annunciato quale sarà il duetto che vedrà impegnato Max Gazzè, cantautore di chiara fama che vedremo fra i Big della kermesse canora. L'artista sarà infatti presente sul palco dell'Ariston per unire la sua voce a quella di Roberto Gatto e Rita Marcotulli, una scelta che accenderà i riflettori sul sound jazz scelto per questa nuova occasione. In questi ultimi giorni, Gazzè ha inoltre annunciato l'uscita del suo nuovo cofanetto per il prossimo 9 febbraio 2018. Alchemaya conterà al suo interno il brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, con cui il cantautore si esibirà a Sanremo. La raccolta prevede due distinti volumi, in cui saranno presenti tutti i brani che ha interpretato l'anno scorso nei maggiori teatri del nostro Paese. L'opera sintonica, come annunciato sui social dallo stesso Max Gazzé prevede canzoni come L'origine del mondo e Il progetto dell'anima, in apertura e chiusura del primo disco, mentre La leggenda di Cristalda e Pizzomunno apre la tracklist del secondo disco, a cui seguono brani come Il timido ubriaco, Atto di forza e Una musica può fare, quest'ultima al penultimo posto della scaletta.

MAX GAZZE' CANTA IL MITO POPOLARE

Max Gazzè è pronto per ritornare sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2018, dove intonerà la sua “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”. Per volere del direttore artistico Claudio Baglioni, tutte le canzoni in gara non subiranno la storica eliminazione e sarà quindi al centro della kermesse fino alla sua ultima puntata. Il brano scelto da Gazzé per questa sua nuova avventura canora riguarda una storia d'amore con protagonisti due ragazzi, un mito popolare e suono sintonico, come ha sottolineato lo stesso cantautore romano in un'intervista a Il Giornale. La decisione di Gazzè è inoltre di attirare i riflettori di Sanremo 2018 armato di solo microfono, privo di quel basso con cui si è esibito in tanti anni di successi. Nel suo intervento, l'artista ha inoltre svelato che il testo scelto per la sua canzone sanremese riguarda la leggenda di Pizzomunno, un pescatore di Vieste che si innamorò perdutamente della belle Cristalda e che subì la vendetta delle Sirene per aver resistito al loro incantevole canto.

IL RITORNO SUL PALCO DI SANREMO

Il Festival di Sanremo 2018 non sarà il battesimo di fuoco di Max Gazzé, che nella sua lunga e vincente carriera può contare su diverse presenze all'Ariston. Il suo percorso sanremese è iniziato infatti nel 1999, quando ha debuttato nella categoria Giovani con la sua hit Una musica può fare. A distanza di un anno si è presentato invece con Il timido ubriaco, mentre a distanza di otto anni ha scelto di partecipare con la sua Il solito sesso, a cui ha fatto seguito I tuoi maledettissimi impegni nel 2013. L'impegno di Gazzè tuttavia non riguarda solo la musica, anche se è considerato una delle presenze più massicce della musica italiana, rivoluzionario e estroverso, dai sound originali ed al di fuori del comune.

Gazzé infatti è fra gli interpreti del film Basilicata coast to coast al fianco dell'attore e regista Rocco Papaleo e in 12 12 12 sotto la guida del regista Massimo Morini. Si ricorda inoltre la sua presenza in Confusi e felici diretto nel 2014 da Massimiliano Bruno ed il recente Lasciami per sempre, che lo ha portato sul set l'anno scorso grazie alla regia di Simona Izzo.

© Riproduzione Riservata.