Meghan Markle e il Principe Harry/ Matrimonio con la zia Sarah Ferguson?

Meghan Markle e il Principe Harry sono alle prese con la complicata lista degli invitati per il loro prossimo matrimonio, il giovane erede vorrebbe anche la zia Sarah Ferguson?

06 febbraio 2018 Hedda Hopper

Meghan Markle e il Principe Harry

Sicuramente le nozze dell'anno sono quelle che vedono Meghan Markle e il principe Harry andare insieme all'altare per il loro sì benedetto dalla Regina Elisabetta ma anche da tutti coloro che amano i Reali e il gossip che da sempre li circonda. La bella attrice ha conquistato il Principe facendosi accogliere a corte e rinunciando alla sua vita così come la conosciamo, al suo posto nella serie tv Suits, che andrà in scena senza di lei, o quasi, e alle complicazioni delle grandi metropoli americane. Adesso il problema potrà mai essere la lista degli invitati? Ebbene sì, soprattutto quando c'è una famiglia complicata come quella reale o come quella dell'attrice ai ferri corti con il padre e anche con alcuni membri della sua famiglia. Rimane il fatto che l'attenzione di tutti è soprattutto basata sulla presenza o meno della zia Fergie, la pecora nera della famiglia.

IL PRINCIPE METTE ALLE STRETTE LA NONNA

Secondo le ultime indiscrezioni, Harry ha chiesto che sua zia Fergie sia nella lista delle sue nozze con Meghan Markle in programma il 19 maggio prossimo andando così contro le indicazioni di palazzo, stando a quanto riporta il Mail online. L'ex moglie di Andrea non è sempre tra i bene accetti del 'royal wedding' soprattutto alla luce di tutto quello che è successo in passato e in altre occasioni. Il giornale cita fonti vicine ai Windsor parlando di una sorta di diktat di Harry che si "è impuntato su questo. Vuole che sua zia sia presente e ci sarà". Dopo la 'riabilitazione' e la presenza defilata in alcuni appuntamenti della famiglia reale sembra che il momento per ricucire i rapporti ormai sia arrivato. Fra l'altro sua figlia Eugenia si sposerà in autunno alla St George's Chapel del castello di Windsor, i due sposini avranno modo di ricambiare il favore?

© Riproduzione Riservata.