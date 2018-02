Michael Gabriel Terlizzi/ Chi è il ragazzo inquadrato nello studio dell'Isola dei Famosi 2018?

Chi è il bellissimo ragazzo inquadrato nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 nel corso della terza diretta? Si tratta di Michael Gabriel Terlizzi, parente di Franco.

Michael Gabriel Terlizzi

È bastata un'inquadratura di pochi secondi a scatenare il pubblico femminile: all'Isola dei Famosi 2018, nel corso della terza diretta, la telecamera si è soffermata su un affascinante ragazzo. Chi è? Si è allora chiesto il pubblico, anche se un indizio è arrivato dalla stessa inquadratura che è stata fatta quando Daniele Bossari ha scherzato su Franco Terlizzi e sulla sua "stazza" quando si stava parlando di Craig Warwick e di angeli. Il web si è allora messo alla ricerca di questo ragazzo moro e molto affascinante che corrisponde al nome di Michael Gabriel Terlizzi e pare sia proprio il figlio del noto ex pugile e naufrago dell'Isola dei Famosi 2018.

MICHAEL GABRIEL È GIÀ UNA STAR!

Per la prima volta nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 per sostenere Franco Terlizzi, Michael è già una vera star sul web. Il pubblico, in una lunga serie di post ironici, chiede alla regia dell'Isola di soffermare la telecamera su di lui e di lasciar perdere il resto della trasmissione, permettendo loro di ammirare il ragazzo in tutta la sua bellezza. Michael ha insomma conquistato l'intero pubblico femminile dell'Isola dei Famosi anche se Alessia Marcuzzi, al momento, non lo ha ancora interpellato. E ora lo stesso pubblico spera di scoprire qualcosa in più su di lui.

