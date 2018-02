Michelle Hunziker è incinta a Sanremo 2018?/ Il marito Tomaso Trussardi e la voglia di un nuovo figlio

Michelle Hunziker, alla vigilia del Festival di Sanremo, ha confermato la voglia di mettere in cantiere un altro figlio con il marito Tomaso Trussardi.

06 febbraio 2018 Fabio Morasca

Michelle Hunziker incinta a Sanremo? (Instagram)

Michelle Hunziker tornerà alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2018, questa sera, martedì 6 febbraio, nella 68esima edizione condotta da Claudio Baglioni che vedrà anche la partecipazione dell'attore Pierfrancesco Favino. Michelle Hunziker ha confermato le voci riguardanti il progetto di vita con Tomaso Trussardi e la loro decisione di mettere in cantiere un terzo figlio dopo le nascite di Sole e Celeste (la Hunziker, come sappiamo, è madre anche di Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti). Michelle Hunziker, però, intervistata dal settimanale Chi, ha chiarito anche il fatto di non essere già incinta. La showgirl e conduttrice svizzera e il marito Tomaso Trussardi, infatti, cominceranno a "lavorare" sul terzo figlio soltanto una volta terminato l'impegno del Festival di Sanremo. Queste sono state le dichiarazioni ironiche di Michelle Hunziker rilasciate a riguardo: "Confermo che dopo il Festival vorrei un altro figlio, ma mi fa ridere il fatto che appena ho detto che avrei “riaperto il cantiere” subito hanno scritto che sono incinta. Ma che diamine, date tempo al povero Trussardi di fare il suo lavoro!".

MICHELLE HUNZIKER: SANREMO LONTANO DALLA SUA FAMIGLIA

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, inoltre, in quest'ultimo periodo, non hanno avuto l'occasione di vedersi per ovvi motivi. La showgirl e conduttrice svizzera non ha nascosto il dispiacere di non vivere quest'esperienza professionale con la propria famiglia al suo fianco. Con queste dichiarazioni, la Hunziker ha svelato i motivi: "Io e mio marito ci siamo visti molto in questo ultimo mese. Anzi, sono piena di malinconia e combattuta da un dualismo interiore perché da un lato sono presa dal Festival e le emozioni sono alle stelle, dall'altro vorrei avere con me mio marito e le mie bambine perché anche loro sentono la mia mancanza". A causa dei tantissimi impegni che attenderanno Michelle Hunziker, la showgirl svizzera ha deciso di lasciare a casa le figlie Sole e Celeste insieme al marito, per evitare loro inutili stress, anche se questa decisione ha provocato inevitabili conseguenze legate alla lontananza.

MICHELLE HUNZIKER: "FIERA DI ESSERE LA PARTE POP DI SANREMO"

Queste sono state altre dichiarazioni di Michelle Hunziker riguardanti le figlie, soprattutto Sole: "Ora abbiamo deciso che, visto che Sole piange tutto il giorno, venerdì verranno tutti da me, così poi torniamo a casa insieme". Parlando, invece, di quello che sarà il ruolo al Festival di Sanremo, Michelle Hunziker è fiera di rappresentare la parte "pop" di quest'edizione della kermesse sanremese: "Claudio e Pierfrancesco volano alti, perché Claudio è un musicista con 50 anni di carriera e Pierfrancesco è una attore impegnato, anche se è ironico e autoironico, ma in un contesto come quello del Festival l'alto e il pop si mischiano e si bilanciano". Anche a Sanremo, infine, la Hunziker non mancherà di portare avanti il suo impegno a favore della lotta contro la violenza sulle donne: "Il lavoro che voglio fare a Sanremo è invitare le donne a fare squadra perché abbiamo un passo in più da fare, perché gli uomini sono più bravi di noi a restare uniti. In Italia c'è un problema culturale perché, essendo un popolo latino, la donna è territoriale e ha paura che la invadano, dobbiamo cambiare questo".

