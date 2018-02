Mirko Bonalumi, chi è?/ Uomini e donne, il nuovo corteggiatore volto noto della trasmissione

Mirko Bonalumi torna a Uomini e donne per conquistare una tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati dopo il no di Sonia Lorenzini, questa volta riuscirà nel suo intento?

06 febbraio 2018 Hedda Hopper

Mirko Bonalumi, Uomini e donne

Siamo ormai nel bel mezzo del trono classico e mentre le registrazioni vanno avanti e il divario con la messa in onda diminuisce, sembra proprio che per Nilufar Addati e Sara Affi Fella è tutto da decidere e l'arrivo di una new entry potrebbe peggiorare le cose. A scendere le scale sarà il già noto Mirko Bonalumi. Bello, dai lineamenti dolci, originario di Foggia, e classe 1987, Bonalumi è già stato in studio a Uomini e donne per il trono di Sonia Lorenzin che non lo ha notato subito ma che poi ha deciso di portarlo in esterna un paio di volte salvo poi scegliere Emanuele (con il quale si è lasciata qualche settimana fa). Il bel modello adesso vive a Milano dove studia Architettura presso il Politecnico di Milano mentre lavora e cerca di mantenersi agli studi da solo, cosa tornerà a fare nel programma? Secondo le prime anticipazioni Mirko ha deciso di tornare come corteggiatore questa volta per le due belle e agguerrite troniste ovvero Sara Affi Fella e Nilufar Addati.

LO SPORTIVO CON IL VIZIETTO DI UOMINI E DONNE

Lo stesso Mirko Bonalumi, in un'intervista a NewsU&D ha rivelato di essere spesso stato contattato dalla redazione del programma per prendervi parte ma la fortuna non è mai stata dalla sua parte visto che era sempre fianzato. A quanto pare questa volta lo hanno trovato libero e lo hanno nuovamente contattato per corteggiare le nuove troniste. La prima volta è sceso per un appuntamento al buio ma questa volta tutto potrebbe essere diverso per lui ma allora lo vedremo già pronto a schierarsi per l'una o l'altra tronista o finirà per essere anche lui nel limbo di chi non riesce a decidere chi corteggiare? Lo scopriremo nelle nuove puntate del trono classico in onda su Canale 5.

