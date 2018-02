NOEMI/ Video, "Non smettere mai di cercarmi": la canzone farà cambiare i pronostici negativi? (Sanremo 2018)

Con il brano "Non smettere di cercarmi", Noemi torna per la quinta volta al Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston, l'artista romana duetterà con Paola Turci: video e interviste

Noemi, in uno scatto (Facebook)

La presenza di Noemi al Festival di Sanremo 2018 sarà l'occasione per ascoltare “Non smettere mai di cercarmi”, brano che ha scelto per il suo quinto ritorno sul palcoscenico dell'Ariston. La sua scelta rappresenta un grido contro la solitudine e l'isolamento, diretto a tutte le persone incontrate nella propria vita e con cui si sono condivise pagine di esistenza. L'artista ha inoltre sottolineato che si tratta come di una sorta di spin-off di un altro suo brano “Sono solo parole”, grazie a cui aveva affrontato lo stesso concetto, basato sulla perdita di persone importanti. Un tema universale, come lo ha definito in una sua recente intervista ad Askanews, e allo stesso tempo un testo semplice e potente che si augura possa arrivare al pubblico con tutto il suo peso. La canzone fa inoltre parte del nuovo disco di Noemi, dal titolo “La Luna”, giunto dopo due anni di distanza dall'album “Cuore d'artista” e che conterà sulla presenza di tredici tracce. Secondo i bookmakers, la presenza della cantautrice a Sanremo 2018 non sarà così semplice, dato che le quotazioni la vedono solo ad un punteggio di 8,00 e molto distante dai super favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro.

NOEMI, IL DUETTO CON PAOLA TURCI

Per la sua nuova esperienza al Festival di Sanremo 2018, Noemi ha scelto di duettare con un'altra grande big della musica italiana: Paola Turci. Quest'ultima ha commentato questo grande evento sul proprio profilo social con una frase significativa, in cui ha manifestato la sua forte ammirazione per la collega, per la sua grinta e per il suo brano. Il palco dell'Ariston rappresenta inoltre un terreno conosciuto non solo per Noemi, ma anche per la Turci, che ritornerà nella kermesse ad appena un anno di distanza dall'interpretazione della sua Fatti bella per te, un estratto del suo album Il secondo cuore e con cui ha conquistato il quinto posto in classifica. “La borsa di una donna invece”, il brano con cui Noemi ha partecipato all'edizione 2015 della manifestazione, per la categoria Campioni, le ha permesso di raggiungere l'ottavo posto. Il sodalizio fra le due artiste le ha viste anche altre volte salire sullo stesso palco, come dimostra la serata concerto del 2014 a Taormina, in cui Noemi e Paola si sono esibite in “Con la musica alla radio”.

LA QUINTA VOLTA A SANREMO PER NOEMI

Anche se Noemi non è di certo uno dei volti nuovi del Festival di Sanremo 2018, il suo ritorno nella kermesse ruota attorno a una forte ansia da palcoscenico. O meglio alla sua assenza, dato che l'emotività vissuta in tanti concorsi canori sembra ormai scomparsa. Con cinque edizioni alle spalle, Noemi considera infatti l'Ariston come una sorta di party in cui conosce tutti gli invitati: anche per questo non può avvertire lo stesso disagio vissuto nelle prime occasioni. La giovane cantante non dimentica ancora la sua seconda partecipazione a Sanremo, a causa di un attacco di panico che avrebbe potuto compromettere la sua esibizione. Allontanata l'ansia, è sicura di essere cresciuta molto rispetto al debutto sanremese, soprattutto grazie all'incontro con Gaetano Curreri e Vasco Rossi. In un'intervista a Il Corriere della Sera, Noemi ha infatti sottolineato di aver voluto affrontare il panico proprio grazie al suo ultimo disco, con cui ha voluto allontanare fragilità e paure e che è riuscita a sconfiggere semplicemente ascoltando se stessa e a ritagliarsi il proprio spazio.

