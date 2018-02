Nicolò Fabbri/ Uomini e Donne: l'ex corteggiatore di Sabrina Ghio torna per conquistare Sara (Trono Classico)

Nicolò Fabbri, l'ex corteggiatore di Sabrina Ghio che gli preferì Nicolò Raniolo, torna nel parterre del trono classico di Uomini e Donne per conquisare Sara Affi Fella.

06 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Nicolò Fabbri torna nello studio del trono classico di Uomini e donne. Dopo aver corteggiato Sabrina Ghio e aver tentato di conquistare il cuore della tronista che, però, gli ha preferito Nicolò Raniolo, Nicoò Fabbri è tornato in studio per la gioia dei suoi fans. Dopo la puntata dedicata alla scelta di Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata del trono classico in cui verrà dato spazio agli altri corteggiatori. Si parla di Sara Affi Fella e Nilufar Addati che continueranno a contendersi le attenzioni di Lorenzo Riccardi che, in esterna con Sara, ammette di essersi emozionato molto e scatenando la reazione della Addati che provoca figli maschi alla coppia. Lorenzo, tuttavia, non si dichiarerà nella puntata odierna di Uomini e Donne in cui ci sarà il colpo di scena ovvero l’arrivo di Nicolò Fabbri che, ancora single, nonostante la delusione vissuta con Sabrina Ghio, ha deciso di riprovarci. “Cos’è un vizio? Mmm un qualcosa che nel bene o nel male ti appaga”, scrive Nicolò sui social sperando di aver fatto la scelta giusta.

L’ARRIVO DI NICOLO’ FABBRI ALLA CORTE DI SARA AFFI FELLA

Nicolò Fabbri, tuttavia, non ha deciso autonomamente di tornare nello studio di Uomini e donne. A chiedere di poterlo conoscere, infatti, è stata Sara Affi Fella. Nella puntata odierna del trono classico, Maria De Filippi spiega che Sara ha chiesto di poter conoscere un ex tentatore di Temptation Island nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne svelando, poi, che si tratta di Nicolò Fabbri. La notizia scatena la reazione degli altri pretendenti di Sara che non apprezzano la sua richiesta. Nicolò, dopo essere stato contattato dalla redazione, è tornato nel luogo del delitto, convinto di conoscere, corteggiare e conquistare Sara. Cosa succederà, dunque, tra Sara e Nicolò? Tra i due scoppierà la passione?

