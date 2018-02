Nicolò Ferrari/ Da Riccanza a Uomini e Donne, ecco che lavoro fa il corteggiatore di Sara e Nilufar

Nicolò Federico Ferrari, chi è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne che abbiamo conosciuto a Riccanza e che lavoro fa la sua famiglia?

06 febbraio 2018 Anna Montesano

Nicolò Federico Ferrari (Instagram)

Continua a far discutere il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne: Nicolò Federico Ferrari ha suscitato le critiche degli altri corteggiatori soprattutto per le sue esperienze passate in tv. Il corteggiatore è stato infatti uno dei protagonisti della scorsa edizione di Riccanza, lo show che illustra al pubblico la vita agiata e ricca di lussi di alcuni ragazzi provenienti da famiglie molto facoltose. Nella nuova puntata del trono classico andata in onda oggi, Nicolò porterà Sara Affi Fella alla scoperta di un mondo a lui molto familiare che è quello dei vini. In studio si parlerà allora dell'azienda di famiglia e Nicolò dovrà fare fronte a nuove accuse sulla sua situazione agiata e sul voler ostentare, almeno secondo i riveli, la sua ricchezza.

COSA FA NICOLO' FERRARI?

Ma cosa fa Nicolò Federico Ferrari nella vita di tutti i giorni? Il corteggiatore del programma di Maria De Filippi studia giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, ma ha in precedenza svelato che avrebbe voluto studiare scienze politiche. A fargli prendere questa strada sono state anche le insistenze del padre, che però in futuro vorrebbe vederlo a capo dell'azienda di famiglia. Nel suo futuro Nicolò Ferrari vorrebbe intraprendere la carriera politica, ma è possibile che assecondi il volere del padre, prendendo le redini dell'azienda. Con un giro sui social di Nicolò, scopriamo che comunque la sua vita è fatta di viaggi, auto lussuose, belle donne e abbigliamento esclusivo, dettagli che spesso scatenano critiche nei suoi confronti.

