OSTERIA IL CORTILE (LANGHE)/ Un agriturismo immerso fra le vigne (4 Ristoranti)

Osteria Il Cortile al centro della sfida di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Considerato un agriturismo immerso fra le vigne, vanta una location suggestiva.

06 febbraio 2018

Appuntamento in Piemonte e precisamente tra le Langhe e il Roero, per la quarta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Questa sera a contendersi il titolo di miglior ristorante under 30 della zona vi sarà anche l’Osteria Il Cortile nelle Langhe. Si tratta di un territorio considerato uno delle eccellenze della gastronomia italiana. Situata in Via Santa Croce nel comune di Diano D’Alba (CN), l’Osteria Il Cortile vanta uno scenario unico di vigneti con un panorama mozzafiato su Serralunga e Monforte. Si tratta precisamente di un agriturismo in cui il giovane proprietario Simone ha fatto in modo di conciliare la bellezza del paesaggio con la tranquillità della natura. Il tutto abbinato a servizi di ottimo livello, nonché una cucina genuina. In un certo senso il tratto distintivo e di maggior forza dell’Osteria Il Cortile è il fatto che l’agriturismo richiama in un certo senso la memoria delle vecchie cascine delle Langhe. Anche le camere sono dotate di ogni comfort e arredate secondo il tipico stile tradizionale.

OSTERIA IL CORTILE, SIMONE E IL CONCETTO DI TIPICITÀ CULINARIA

Proprio per la sua territorialità, essendo situato fra la langa del Barolo e quella del Barbaresco, all’Osteria Il Cortile è possibile gustare una cucina che rispetta la tradizionalità del luogo. In tavola vengono portati prodotti del territorio e chi ha avuto la fortuna di passare per questa osteria può certamente dire di non aver dimenticato la qualità e la varietà dei piatti proposti. Viene infatti proposta una cucina semplice e tradizionale, in quanto il maggiore obiettivo di Simone è tenere alto il concetto di tipicità culinaria del luogo. Il menù è assai variegato, tra gli antipasti troviamo una battuta di vitelllo al coltello con scaglie di grana oppure un flan di topinambur con bagna cauda leggera. Tra i primi fiocchi di ortiche con zucchine croccanti, i ravioli al plin oppure i tajarin al ragù di salsiccia di Bra, mentre tra i secondi i bocconcini di fassone al Barolo oppure il coniglio in umido con peperoni. Tra i dolci il flan alla vaniglia, la panna cotta e il bunet. Quello di cui è molto attento Simone è il non voler assolutamente inserire il pesce all’interno del menù dell’Osteria Il Cortile, ritenendolo un alimento che non c’entra nulla con la storia e la tradizione di un territorio turistico proprio per l’enogastronomia. Il menù può essere accompagnato da una carta dei vini che spazia dai giovani bianchi fino ai più prestigiosi Barbera, Barolo, Barbaresco e Nebbiolo.

