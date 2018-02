OSTERIA LA PIMPINELLA (ROERO)/ Arredi e mise en place dai colori chiari (4 Ristoranti)

L’Osteria La Pimpinella situata nel Roero, è caratterizzata da un ambiente fresco e trasversale in modo da essere d’interesse sia per una clientela giovanile che per una più adulta.

06 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Tra i protagonisti della quarta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti anche l’Osteria La Pimpinella. Situata nel centro di Bra, è caratterizzata da un ambiente luminoso e curato, esteticamente molto gradevole, con arredi e mise en place dai colori chiari che danno un senso di luce e pulizia. Silvia, proprietaria del locale insieme a suo marito Manuel che si occupa per lo più della cucina crede molto nella sua Osteria, un progetto che ha realizzato con tanto impegno, passione e sacrificio. L’Osteria La Pimpinella garantisce inoltre un personale gentile e affabile. La cucina offre piatti classici locali, alcuni dei quali rivisitati in chiave moderna e con particolare cura per le presentazioni. Manuel è il re della cucina a cui ha saputo offrire la propria esperienza conferendo a ciò che cucina sempre una forma nuova. Tra le peculiarità che Silvia e Manuel hanno voluto offrire al menù è sicuramente la presenza del pesce, prodotto escluso dagli altri ristoratori della zona perché non in linea con le caratteristiche culinarie del posto, ma che Silvia ha fortemente voluto proprio per differenziarsi.

OSTERIA LA PIMPINELLA, MANUEL CHEF DALLA GRANDE MAESTRIA

Chi ha avuto la fortuna di passare per l’Osteria La Pimpinella è rimasto molto colpito da Manuel che ha la maestria di uno chef del doppio dei suoi anni, facendo riflettere questa sua sfaccettatura su tutti i suoi piatti. Nel ricco menù troviamo tra gli antipasti un muffin di carote con cuore di formaggio Raschera servito su un letto di fonduta, caponet vegetariano con uovo in cocotte e tartufo bianco, tra i primi lavagnette con verdure e salsiccia, tajarin al sugo di salsiccia, amuse-bouche, serviti su un piatto di ardesia oppure gnocchi sul letto di scarola. Tra i secondi guancia di vitello brasata con cipolle caramellate e purè di patate, salsa di ceci con barbabietola rossa grattugiata, e zucca fritta con bacon. Per concludere tra i dessert mousse nocciole e gianduia, torta morbida al ciccolato, torta morbida all’arancia con torrone. Tra le pietanze di pesce troviamo i gamberi crudi di Sanremo alle capesante scottate il tutto accostato a piatti che si rivelano molto indovinati. Ad accompagnare il menù vini gustosi della tradizione piemontese come il Barbera Grimaldi oppure il Barbera d’Alba di Renato Ratti e altri vini locali.

© Riproduzione Riservata.