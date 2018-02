PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 6 febbraio 2018 : momento di tensione per il Toro

Oroscopo, oggi 6 febbraio 2018, previsioni segno per segno di Paolo Fox: momento di tensione per il Toro, Leone molto affaticato. Cancro in crescita, Capricorno un anno di costruzione

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 6 FEBBRAIO 2018

Andiamo ad analizzare l'oroscopo ora nel dettaglio segno per segno, seguendo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni di Cancro e Capricorno. Il Cancro attraversa una crescita positiva e il 10 marzo arrivano nuovi progetti, prove o esami che dovrete superare. Invece, a partire dal 20 febbraio ci saranno novità. In questa giornata e nel periodo in generale si sta mettendo eccessivo impegno a fronte di grandi successi, bisogna cercare di creare una maggiore proporzione tra sforzi e risultati. Oggi qualcuno si sente un po' solo e, invece, le coppie che hanno avuto alcuni problemi in passato dovranno stare attente. Il Capricorno ha un'idea di vita come costruzione, bisogna cercare di mettere buone basi, piano piano si costruisce un edificio stabile e sicuro. Questo anno è in un certo senso un anno di costruzione, ma bisogna cercare di non sottoporre a dura verifica le persone nuove nella vita.

TORO IN TENSIONE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni né carne né pesce dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Sagittario deve cercare di vivere le cose con più tranquillità., evitando di buttarsi nel mondo del lavoro con complicazioni che nascono dai contesti più disparati. Il Leone vive un momento faticoso e qualcosa non va nella giusta direzione come si sperava da tempo di raggiungere. Bisogna cercare di regolare in maniera più equilibrata le proporzioni tra quelli che sono gli sforzi e quando si arriva a raggiungere dei risultati. Il Toro è in tensione e non riesce a dare il massimo, si deve giustificare una situazione di imbarazzo che crea un po' di difficoltà. La giornata è molto particolare soprattutto dal punto di vista dei sentimenti che rischiano di andare improvvisamente in crisi. Si deve cercare un equilibrio che fino a qualche periodo fa era molto più facile da raggiungere di quanto si possa pensare.

LEONE AFFATICATO, TOP E FLOP

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 6 febbraio 2018, dai segni top e flop seguendo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro si trova in un momento di tensione e fino a mercoledì si vivranno alcune situazioni complicate. C'è un po' di imbarazzo, ma questo non vuol dire che non ci siano delle possibilità di reazione. Il Cancro sta crescendo e si trova in un momento positivo. Ci sono dei progetti positivi in ballo che si sviluppano fino al prossimo 10 marzo. Si dovranno superare delle prove che in passato hanno creato un po' di preoccupazione. Il Leone vive un po' di situazioni faticose e qualcosa non sta andando come si sperava da tempo. Piccole tensioni a livello emotivo destabilizzano anche le coppie più forti che però sono pronte ad affrontare queste e altre complicazioni con grande voglia e la determinazione per dare una svolta a questo periodo.

