PAOLO GENOVESE / A lavoro per il suo primo film americano (Dopo Festival)

Paolo Genovese, conduttore del Dopo Festival, in questo 2018 sarà protagonista ai botteghini con il suo primo film americano intitolato Il primo giorno della mia vita.

06 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Festival di Sanremo 2018

Il regista italiano Paolo Genovese è tra le tante novità di questo Festival di Sanremo 2018 che vede Claudio Baglioni nelle vesti di direttore artistico. Infatti, al regista di Perfetti sconosciuti è stato affidato il compito di condurre il tradizionale Dopo Festival, format in cui vengono ripresi a caldo tutti i principali fatti accaduti nella giornata sanremese. Con l’arrivo di Genovese e dei vari Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino e Rolando Ravello a Sanremo si può leggere tra le riga un tentativo di offrire al pubblico della kermesse un tocco di arte cinematografica nel tempio della musica italiana. In attesa di scoprire quale sarà l’esito di questo esperimento, vi segnaliamo una recente intervista di Paolo Genovese in cui ha commentato con un chiaro pizzico di malinconia i dati del cinema italiano, che nel 2017 ha fatto registrare un netto calo in termini di incassi ai botteghini. Genovese ha sottolineato come sia cambiato il mondo “la gente non esce di casa per una storia normale”.

PAOLO GENOVESE, IN ARRIVO IL PRIMO FILM ‘AMERICANO’

Per Paolo Genovese questa esperienza nelle vesti di conduttore televisivo a Sanremo è soltanto un’interessante parentesi che tuttavia non lo distrarrà da quella che rimane la sua principale passione, il cinema. Infatti, in una recente intervista rilasciata alla rivista Panorama, Paolo Genovese parlando dei propri progetti futuri ha sottolineato di aver in cantiere un film ‘americano’ intitolato Il primo giorno della mia vita che sarà girato nel pieno centro di Manhattan a New York. Ecco le parole di Paolo Genovese circa il nuovo film: “Nel prossimo futuro c’è un film americano, in lingua inglese, ambientato in America, con attori americani.. Ho deciso di girarlo negli Usa perché il suo impianto narrativo è realizzabile soltanto a Manhattan, una città magica dove le cose succedono se ci credi. In Italia un po’ meno…”. Il film sarà distribuito dalla Medusa Film, ma ancora non sono stati ancora annunciati gli attori e naturalmente la data di uscita.

