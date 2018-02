PER FAVORE NON TOCCATE LE VECCHIETTE/ Su Iris il film con Geno Wilder (oggi, 6 febbraio 2018)

Per favore non toccate le vecchiette, il film in onda su Iris oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Zero Mostel e Geno Wilder, alla regia Mel Brooks. La trama del film nel dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata Iris

NEL CAST ANCHE GENO WILDER

Per favore non toccate le vecchiette, il film in onda su Iris oggi, martedì 6 febbraio 2018 alle ore 23.25. Una pellicola prodotta nel lontano 1968 negli Stati Uniti d’America per la regia di Mel Brooks ed è ascrivibile alla categoria delle commedie a sfondo musicale si basa su un soggetto scritto e sceneggiato dallo stesso regista, professionista che fornì la sua opera finanche per la creazione delle partiture musicali. Di alto livello il cast di attori, tra di essi spiccano Zero Mostel e Geno Wilder che, rispettivamente interpretano il ruolo di Max e Leo, gli attori sono stati scelti dai responsabili delle case di produzione (Crossbow Productions, Springtime Productions, U-M Productions), in virtù delle loro pregresse esperienze. La pellicola vista già molte volte, anche a causa dell’anzianità di produzione sui palinsesti televisivi italiani, viene mandata nuovamente in onda questa sera su Iris. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PER FAVORE NON TOCCATE LE VECCHIETTE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film si basa sulla vita di Max Bialystock un produttore di Hollywood ormai in rovina che finanzia i suoi spettacoli circuendo anziane donne e approfittando dei loro pochi risparmi. Nell’ufficio di Max un giorno arriva un contabile, Leo Bloom, quest’ultimo è un uomo impacciato ma preparato, e controllando le spese di Max scopre nei libri contabili un buco di circa duemila dollari. Implorato da Max non denuncia l’accaduto, ma si rende conto che un impresario potrebbe guadagnare molto di più dal fallimento del suo spettacolo anziché dal suo successo. Lo stratagemma semplice ma geniale è quello di racimolare più soldi possibili, non ripagando le finanziatrici stante il poco successo ottenuto. Conosciuto lo stratagemma, Max fa entrare in "affari" Leo, insieme riescono a recuperare molto denaro e allo stesso tempo individuano uno dei copioni più brutti in circolazione. La loro scelta ricade su una riedizione del nazismo scritto da un fervente sostenitore hitleriano, Franz Liebkin, che aveva intenzione di glorificale il suo idolo, grazie ad uno spettacolo intitolato una primavere per Hitler. Ingaggiano inoltre un regista del tutto inadeguato, Roger De Bris, e un attore il cui soprannome è LSD in ossequio degli allucinogeni che utilizza quotidianamente, Lorenzo St. Dubois. La sera della prima, sembra che il piano messo in cantiere dai due compari vada alla perfezione, il pubblico è infatti inorridito dalle scene che deve visionare, e l paltea inizia a rumoreggiare. Il vento però cambia in maniera radicale quando gli spettatori interpretano lo spettacolo non come una riedizione storica ma come una buffa pantomima del regime nazional popolare, e di fatto si divertono alla grande, glorificando lo spettacolo per il modo comico con cui esso ridicolizza il nazismo. Max e Leo unitamente a Franz non sopportano tale interpretazione del loro spettacolo e allora decidono di far saltare in aria il teatro, le motivazioni sono diverse e se per i due compari sono prettamente economiche per Franz sono ideologiche. Individuati immediatamente dalle forze dell’ordine vengono arrestati, in carcere mettono n cantiere una commedia allo scopo di truffare detenuti e secondini.

