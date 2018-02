PIERFRANCESCO FAVINO/ La prima volta da conduttore del Festival a fianco di Hunziker e Baglioni (Sanremo 2018)

L'attore romano Pierfrancesco Favino condurrà, paer la prima volta, il 68esimo Festival di Sanremo al fianco di Claudio Baglioni e Michelle Hunziker.

Pierfrancesco Favino (LaPresse)

Una presenza inedita: è questa la promessa dell'attore Pierfrancesco Favino per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'artista affiancherà infatti Michelle Hunziker nel supportare il Direttore artistico Claudio Baglioni sul palco, una vera emozione che ha accettato di vivere su richiesta del cantautore romano. Sia Favino che Baglioni vivranno inoltre il debutto all'Ariston, fatta eccezione per la conduttrice svizzera che si trova invece alla sua seconda partecipazione. In questi giorni, l'attore ha ricevuto diversi consigli da amici e conoscenti, alcuni dei quali persino in negativo: 'sarà un incubo, vedrai', è una delle affermazioni più quotate che gli sono giunte all'orecchio. In un'intervista a Vanity Fair, Favino ha infatti sottolineato di vedere questa esperienza anche come un'occasione per divertirsi, al di là degli errori che potrebbe commettere.

Del resto non ha paura di sbagliare, soprattutto perché alle spalle ha diversi fallimenti, come ha sottolineato in modo ironico. Per il suo ruolo ha già le idee in chiaro: sarà se stesso e si mostrerà forse in vesti rimaste sconosciute a scenari come il teatro ed il cinema. Sicuro che grazie ad esempi come Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi, istrionici e icone dello spettacolo italiano, non potrà che fare ridere il pubblico grazie alla sua forte vena di simpatia.

Pierfrancesco Favino, la carriera tra cinema e teatro

Nato nell'agosto del '69 a Roma, Pierfrancesco Favino ha alle spalle una carriera nello spettacolo distante dal Festival di Sanremo 2018. Anche se il campo musicale e quello del cinema fanno parte della stessa macroarea dello spettacolo, l'attore ha basato il suo successo sulla televisione. Debutta infatti sul piccolo schermo nel '91 grazie al film di Alberto Negrin dal titolo Una questione privata (1991), a cui segue la prima pellicola che lo vede al cinema, Pugili, diretto da Lino Capolicchio (1995). Negli anni successivi partecipa a fiction come Amico Mio, per poi ascendere al successo grazie a Gino Bartali - L'intramontabile, una miniserie dove riveste i panni del ciclista. Registra un nuovo successo nel 2001 con L'ultimo bacio, diretto da Gabriele Muccino ed il primo lavoro cinematografico che contribuirà alla popolarità del regista.

Allo stesso tempo, Favino continua a lavorare in teatro grazie agli studi in arte drammatica ed a piece come Passato prossimo, che rappresenta il debutto in teatro di Maria Sole Tognazzi. Conferma inoltre il suo successo con Romanzo Criminale, il film di Michele Placido che lo vede nelle vesti del Libanese e che gli permette di vincere il Nastro d'argento come Miglior attore Protagonista. Dopo essere ritornato sotto la guida di Muccino per il film Baciami ancora, partecipa a diversi film come Posti in piedi in Paradiso, diretto da Carlo Verdone, e World War Z, diretto da Marc Forster e con protagonista Brad Pitt.

