PROFESSIONISTI PER UN MASSACRO/ Su Rete 4 il film con George Hilton (oggi, 6 febbraio 2018)

Professionisti per un massacro, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: George Hilton, Edd Byrnes e Gérard Herter, alla regia Fernando Cicero. Il dettaglio.

06 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GEORGE HILTON

Il film Professionisti per un massacro va in onda su Rete 4 oggi, martedì 6 febbraio 2018, alle ore 16.50. Una pellicola western che è stata realizzata nel 1967 per la regia di Fernando Cicero. A formare il cast dei protagonisti sono George Hilton, Edd Byrnes, Gérard Herter, George Martin e José Bódalo. Jorge Hill Acosta y Lara è il vero nome di George Hilton, l'attore originario dell'Uruguay diventato noto per aver recitato in diversi western all'italiana. Nel 1966 ha lavorato insieme a Franco Nero nel film "Le colt cantarono la morte e fu... tempo di massacro" diretto da Lucio Fulci. Nel 2015, alla bella età di ottantuno anni, George Hilton è la guest star nel film "La Promessa del Sicario" diretto da Max Ferro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PROFESSIONISTI PER UN MASSACRO, LA TRAMA DEL FILM

La storia si svolge in America durante la guerra di secessione, siamo intorno al 1863. Un ufficiale militante nell'esercito sudista, il maggiore Lloyd, si impossessa dell'oro che il generale Sibley aveva destinato al rifornimento di armi. Insieme al prezioso bottino e ad un gruppo di uomini a lui fedeli, Lloyd si dà alla fuga con l'intento di raggiungere la frontiera del Messico. Poiché è essenziale recuperare l'oro, gli alti ufficiali decidono di usare allo scopo tre soldati prigionieri condannati a morte per fucilazione. Ai tre prigionieri viene offerta la possibilità di salvarsi, ma soltanto se saranno in grado di catturare il ladro e di riportare indietro l'oro rubato. Pur di evitare la fucilazione, i tre prigionieri Fidel Ramirez, Chattanooga Jim e Steel Downey, accettano. Presto l'impresa si rivela molto difficile e pericolosa, il maggiore Lloyd è un uomo senza scrupoli che, per raggiungere il suo scopo, arriva anche a massacrare persone innocenti. Nonostante le difficoltà Chattanooga Jim e i suoi due compagni riescono a raggiungere Lloyd ma non riescono a recuperare l'oro, a causa dell'intervento inaspettato di una banda di criminali messicani guidata da un certo Primero che si impadronisce del ricco carico d'oro. A questo punto Lloyd si unisce a Jim, Steel e Fidel e insieme si scontrano con la banda di Primero e si riprendono l'oro. Poiché i tre soldati devono riportare l'oro al generale Sibley, agiscono con rapidità e ammazzano a sangue freddo sia Lloyd che i suoi complici. Il carico d'oro viene riconsegnato nelle mani di Sibley che, per ricompensa, regala un cavallo ad ognuno dei tre soldati che finalmente sono liberi. Il giorno seguente Sibley carica l'oro su di un carro e va ad incontrare un gruppo di messicani per consegnare l'oro e ricevere in cambio munizioni e armi. Lungo il tragitto viene fermato da tre uomini che si appropriano del carro e fuggono, in realtà si tratta proprio di Chattanooga e dei suoi due compagni che, per non farsi riconoscere, si sono travestiti per sembrare semplici e tranquilli venditori.

