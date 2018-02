RED CANZIAN/ Video, "Ognuno ha il suo racconto": canzone che porta una ventata rock al Festival (Sanremo 2018)

Dopo lo scioglimento dei Pooh, l'ex bassista Red Canzia esordirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo da solita con "Ognuno ha il suo racconto", un brano dalle sonorità rock

Red Canzian, in uno scatto (Facebook)

La presenza di Red Canzian sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 col brano "Ognuno ha il suo racconto" rappresenta una delle curiosità che accompagnano la lunga vigilia della sessantottesima edizione della rassegna canora, dato anche che segnerà l’esordio ufficiale dell’ex bassista dei Pooh, scioltisi nel 2016, in quel Teatro Ariston che aveva visto lo storico quartetto trionfare nel 1990 con “Uomini soli”. Ma non solo: l'artista porterà una piccola ventata di novità in un Festival che si preannuncia virato su tutt’altre sonorità dato che questa volta il 66enne originario di Quinto di Treviso ci riproverà da solo con “Ognuno ha il suo racconto”, canzone che, stando ai primi ascolti di alcuni giornalisti, è quella maggiormente rock dell’intero lotto, con un accenno di assolo e un testo certo non banale. Peraltro, l’esibizione di Canzian sarà interessante perché rappresenterà anche una sorta di preview di quello che i suoi fan vedranno nel tour primaverile che il bassista veneto ha in programma.

RED CANZIAN, L'ANNUNCIO DEL TOUR SU FACEBOOK

Infatti, è di prossima pubblicazione con l’etichetta BMG l’album “Testimone del tempo” e col quale Red Canzian prova, come i suoi ex sodali, a chiudere quella lunghissima parentesi che lo ha visto per 50 anni militare nelle fila dei Pooh. E in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, il 66enne bassista ha svelato alcuni dettagli di queso suo lavoro solista e mostrato anche in anteprima quale sarà la copertina.

L’uscita è prevista per il 16 febbraio, dunque strategicamente nella settimana successiva al Festival di Sanremo: “Testimone del tempo” conterrà tredici brani, tra cui lo stesso “Ognuno ha il suo racconto”, e nel quale proverà a “voltare pagina” come ha avuto modo più volte di raccontare. “Con l’uscita del nuovo album tornerò sul palco e girerò i teatri italiani con uno spettacolo di oltre due ore dove, attraverso una narrazione fatta di parole, immagini e, ovviamente, tante canzoni, racconterò la musica e i fatti che hanno cambiato il mondo dagli anni ’50 in poi” ha scritto Canzian nel suo posto, aggiungendo che il tour sarà anche l’occasione di parlare di se stesso e del “suo viaggio”.

CANZIAN, "RIPARTIRE E GUARDARE UN ORIZZONTE DIVERSO"

Red Canzian quindi si appresta a dare vita a un lungo tour nei teatri a supporto di "Testimone del tempo" e che, una volta esauritasi la sua esperienza sanremese, lo vedrà esordire il 4 maggio al Gran teatro Geox di Padova per poi finire a fine mese (il 27) a Milano al Teatro degli Arcimboldi. E il 66enne artista ha svelato alcuni dettagli dello stesso tour che lo vedrà salire sul palco assieme alla figlia Chiara (vocalist e percussioni), Phil Mer (batteria), Ivan Geronazzo (chitarra elettrica) e molti altri. “Alla fine del viaggio ci vuole coraggio” ha spiegato Canzian, riferendosi chiaramente alla fine della cinquantennale esperienza con i Pooh e all’aver intrapreso un progetto solita: tuttavia, il diretto interessato aggiunge anche che “per ripartire e guardare verso un orizzonte diverso, le forze e le certezze le riconosci dalle passioni dell’inizio”, vale a dire in quell stessa musica che, quando era ancora un ragazzo, lo ha fatto “sognare di diventare un giorno una rock star”.

