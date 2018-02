REGOLAMENTO FESTIVAL DI SANREMO 2018/ Le novità, i premi e i voti per determinare la classifica

Regolamento Festival di Sanremo 2018: le novità nel programma delle serate, i premi che verrano attribuiti e la modalità con cui verrà stilata la classifica dei brani

06 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Festival di Sanremo 2018, il Teatro Ariston

REGOLAMENTO FESTIVAL DI SANREMO 2018, LE NOVITÀ

Il Festival di Sanremo è pronto a tenerci compagnia per cinque serate, con qualche novità rispetto allo scorso anno. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha infatti deciso che non ci saranno eliminazioni nel corso della gara e dunque tutte le 20 canzoni verranno eseguite fino alla serata finale di sabato, quando verrà proclamato il vincitore dell’edizione numero 68 della kermesse canora più famosa d’Italia. Un’altra novità è rappresentata dal ritorno alla classica serata dei duetti, con i concorrenti chiamati a proporre i loro brani accompagnati da un altro artista (o band) di propria fiducia. Come ricorderete, negli ultimi anni, invece, la penultima serata era dedicata alle cover, quindi alla riproposizione, con o senza ospiti “di accompagnamento”, di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Ora invece saranno gli ospiti italiani, e anche internazionali, a farci ascoltare la loro versione di grandi successi del nostro passato, proprio per espressa volontà di Claudio Baglioni.

I PREMI

Nella serata di venerdì pare che comunque ci sarà l’assegnazione di un premio per il miglior duetto, un po’ come avvenuto fino all’anno scorso per la miglior cover. Inoltre, ci sarà la proclamazione del vincitore della categoria Nuove proposte. Anche in questo caso nessuna eliminazione: gli 8 concorrenti si esibiranno quattro alla volta nella serata di mercoledì e giovedì. Venerdì, invece, verranno riascoltate le loro canzoni (non è chiaro se live o tramite rvm). Anche i 20 campioni saranno “divisi” nelle serate di mercoledì e giovedì. Nella prima serata si esibiranno tutti, mentre nella seconda e nella terza ne sentiremo solo dieci. Venerdì, come detto, saranno accompagnati da un ospite, mentre nella serata finale torneranno a esibirsi uno dietro l’altro. Dopodiché, classifica alla mano, verranno riascoltati i primi tre che si sfideranno ulteriormente per stabilire chi di loro sarà il vincitore del 68° Festival di Sanremo. Quest’anno, oltre al Premio della critica, la sala stampa ne assegnerà alla miglior intepretazione, mentre la giuria degli esperti attribuirà il premio al miglior testo e l'orchestra del Festival sceglierà la migliore composizione musicale. Previsto poi un premio alla carriera per Milva.

I VOTI PER DETERMINARE IL VINCITORE

Come sempre, anche quest’anno sarà importante il voto di sala stampa, giuria degli esperti, giuria demoscopica e pubblico da casa per sapere chi vincerà sia nella categoria Nuove proposte che in quella Campioni. Nelle prime tre serate il televoto avrà un peso del 40% nel determinare la classifica, mentre la giuria demoscopica e la sala stampa conteranno per il 30% ciascuno. Nelle ultime due serate, le cose cambieranno, perché entrerà in scena la giuria degli esperti al posto di quella demoscopica e avrà un peso del 20% nel determinare la classifica. Il voto della sala stampa conterà sempre per il 30%, mentre il televoto salirà al 50%. La media delle percentuali di voto di tutte le serate determinerà la classifica finale sia per le Nuove proposte (per cui non si voterà ovviamente sabato) che per i Campioni. Da segnalare che per determinare il vincitore del Festival ci sarà un’ultima votazione tra le prime tre canzoni, che andrà ancora a fare media con la classifica precedente. Durante il Festival verranno date le indicazioni su quali sono i brani meglio e peggio piazzati in classifica, ma senza mai indicare la posizione che occupano.

