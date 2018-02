RISTORANTE MUSEUM (LANGHE)/ Location suggestiva contigua all’antico Tempio della città di Alba (4 Ristoranti)

Il Ristorante Museum, situato nel centro storico di Alba è un locale molto antico con una location molto suggestiva. Questa sera protagonista ad Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

06 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Nuovo appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti che per l’occasione si è spostato in Piemonte e precisamente nelle Langhe alla ricerca del miglior ristorante under 30. Ristorante Museum è tra i 4 protagonisti della serata. Situato in Via Cavour 10, nel pieno centro storico di Alba, il Ristorante Museum può dirsi posto in quello che è stato identificato come l’isolato contiguo all’antico Tempio della città Romana di Alba Pompeia. Insomma un locale molto antico, sviluppato sotto terra con una location davvero suggestiva. Entrando nel locale si ha quindi la possibilità di gustare ottimi piatti, il privilegio di vedere e toccare una pagina importante della storia antica del territorio. Composto da cinque sale, come detto sviluppate sottoterra, la struttura permette di ospitare un numero elevato di commensali pur rispettando la tranquillità di ciascuno. Il cuore del ristorante sono le due sale centrali di media dimensione, affiancate da una sala più piccola e riservata per una cena più intima. Marta è la giovane proprietaria del Ristorante Museum che si definisce una buona rappresentante della nuova generazione di ristoratori. Avvicinatasi al mondo dell’enogastronomia da giovanissima, Marta grazie a numerose esperienze in diversi ristoranti ha saputo affinare la sua capacità con il cliente, coltivando la cortesia e sfruttando le eccellenze del territorio piemontese.

RISTORANTE MUSEUM: MARTA GIOVANE PROPRIETARIA, VITO IN CUCINA

A occuparsi della cucina vi è Vito, che ha come tratto distintivo i prodotti a km 0, specialmente per quanto riguarda le verdure, grazie all’enorme distesa di orti che si trova tra Bra e Alba. I prodotti di eccellenza della zone che predilige sono la fassona, le nocciole e il tartufo. Il menù che viene offerto è molto ampio con piatti molto ricercati e ben presentati e una carta dei vini di alta qualità. Tra i piatti troviamo come antipasto un cruda di fassone a tre consistenze e vitello tonnato, come primi i ravioli del plin con crema di carote e fiori di zucca castelmagno, tra i secondi una tagliata di sottofiletto di Fassone con patate e carote al forno. I dolci buonissimi sono per lo più torte di nocciole senza farina con muosse al cioccolato e sentore di arancia e veli di pera, cheese cake al the matcha con salsa di mango, biscotto al cacao e lamponi. Il tutto accompagnato con una bottiglia di Rosso Dolcetto d’Alba Cordero di Montezemolo e di altri noti produttori piemontesi. Insomma piatti tipici delle Langhe ma rivisitati in maniera molto creativa e ben riuscita.

