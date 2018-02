ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ Video, "Il segreto del tempo": canzone per i fan dei Pooh (Sanremo 2018)

Con "Il segreto del tempo", Roby Facchinetti e Riccardo Fogli debuttano al Festival di Sanremo 2018, brano tutto da scoprire e che farà la felicità dei fan dei Pooh: video e interviste

06 febbraio 2018 Francesco Agostini

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, in uno scatto (Facebook)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli torneranno sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 con il brano "Il segreto del tempo", dopo aver inciso assieme un disco fatto di tre cover e otto inediti. Il mitico duo ex Pooh canterà infatti una canzone tutta da ascoltare e che rumors vari indicano già come una delle possibili vincitrici in gara. Dopo lo scioglimento dello storico complesso, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli hanno deciso di rimettere in piedi, almeno parzialmente, quelle che un tempo erano le basi dei Pooh. Arrivati ad una certa età, sia Fogli che Facchinetti non hanno alcuna intenzione di smettere con la musica (appendere il microfono al chiodo certamente non suona bene) ma, anzi, sono pronti più che mai a gettarsi in una nuova, emozionante avventura. Certamente il grande pubblico li sosterrà, come ha sempre fatto nel corso degli anni ma i due dovranno vedersela anche con le nuove, agguerritissime leve. I giovai cantanti che desiderano emergere non vedono l'ora di scalzare dal trono due vecchie glorie come Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che hanno segnato la storia della musica italiana.

FRANCESCO FACCHINETTI, "PAPA' NON C'ERA MAI..."

Lo abbiamo detto in precdenza, essere stato uno dei Pooh per Roby Facchinetti è stata la cosa più importante della sua vita. Questo, ovviamente, lo ha portato a fare una vita da nomade: sempre in giro per promuovere dischi, sempre fuori per poter suonare, girovagando l'Italia concerto dopo concerto. Una vita del genere, è chiaro, è totalmente incompatibile con quella di padre e genitore. Semplcemente le due cose divergono: o si fa una cosa o si fa l'altra, e Roby Facchinetti ha scelto di essere un Pooh. Di questa sua mancanza, però, chi ne ha subìto le conseguenze sono stati soprattutto i figli e in primis il famoso Francesco (già DJ Francesco). Ecco cosa ha detto il presentatore ai microfoni del sito internet Gossip.fanpage.it: "Sono sincero, papà quando ero piccolo non c'era mai, lui era sempre in giro con i Pooh a fare concerti. Per questo motivo ho dovuto imparare presto a cavarmela da solo e a diventare io l'uomo di casa. Sono cresciuto molto in fretta per via dell'assenza di papà. Se si rompeva qualcosa a casa ero sempre io a doverla aggiustare, perché lui non c'era mai... aveva la sua vita."

RICCARDO FOGLI, IL RAPPORTO DIFFICILE CON VIOLA VALENTINO

Riccardo Fogli, si sa, è un latin lover. Lo è sempre stato fin da ragazzo e le donne che si sono susseguite al suo fianco sono talmente tante che oramai non si contano più. Qualcuna famosa (Patty Pravo), qualcuna meno, ma comunque tantissime. Forse per questa sua aria da bello e dannato che piace tanto alle donne, anche se oramai i segni del tempo si vedono anche sul suo di volto. Recentemente sia Riccardo Fogli che Viola Valentino sono stati ospiti da Barbara D'Urso per parlare del loro rapporto, visto che solo adesso hanno deciso di divorziare nonostante non stiano più insieme da tantissimo tempo. Racconta Riccardo Fogli: "Quando lasciai Viola Valentino fu un duro colpo. L'avevo tradita con un'altra donna e ora quella donna aspettava un bambino da me. Mi avvicinai a lei e le dissi che dovevo lasciarla perché avrei dovuto essere un padre per quel bambino.

Certamente non fu facile." La Valentino, dal canto suo, da Barbara D'Urso ha fatto mostra di saper incassare bene: "Hai avuto tante donne dopo di me, ma io ti ho sempre mandato gli auguri di buon compleanno per dirti che ti pensavo. Tu, invece, non mi hai mai risposto... ma fa niente, lo sappiamo tutti che sei fatto in un certo modo."

