ROLANDO RAVELLO/ Il regista di Immaturi corona il suo momento d'oro: conduttore a Sanremo (Dopo Festival)

Rolando Ravello, regista della serie Immaturi in onda su Canale 5, è alla conduzione del Dopo Festival su Rai 1 al fianco di Edoardo Leo, Paolo Genovese e Sabrina Impacciatore.

06 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Festival di Sanremo 2018

All’attore e regista italiano Rolando Ravello è stata affidata, a partire da questa sera, la conduzione dell’ormai storico Dopo Festival su Rai 1. Una nuova esperienza professionale per l’artista che lo vedrà al fianco di Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore e Paolo Genovese nella seconda serata della Rai per analizzare e commentare quanto successo sul palcoscenico dell’Ariston con tanti ospiti in studio tra cui naturalmente alcuni dei cantanti. Tra l’altro questo per Rolando Ravello è un periodo particolarmente fortunato da un punto di vista professionale visto l’eccezionale successo che sta ottenendo su Canale 5 la serie televisiva Immaturi da lui stesso diretta. Tornando all’esperienza sanremese, come accaduto negli anni precedenti, Ravello e gli altri compagni di avventura si ritroveranno al Casinò della città ligure per occuparsi di musica in un format che mai come quest’anno, sembra essere caratterizzato da decisi connotati cinematografici. Infatti, tutti e quattro i conduttori sono grandi protagonisti del mondo del grande schermo italiano.

ROLANDO RAVELLO, CONDUTTORE DEL DOPO FESTIVAL: DA SCOLA AL PIRATA PANTANI

Rolando Ravello, nato a Roma il 4 giugno del 1969, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1991 grazie all’indimenticato Luciano Rispoli sull’allora Telemontecarlo nella trasmissione Ho fatto 13!!! Dopo questa esperienza Ravello ha avuto modo di condurre alcuni programmi dedicati ai ragazzi come Big!. In questo periodo però aveva già iniziato a coltivare la passione per la recitazione entrando nel 1991 nel cast del film commedia Abbronzatissimi per la regia di Bruno Gaburro. Nel 1995 ha avuto modo di collaborare con un grande maestro della macchina da cinepresa come Ettore Scola in Romanzo di un giovane povero, bissando l’esperienza tre anni più tardi in La cena. Con Scola ha recitato anche in Concorrenza sleale mentre tra le altre pellicole di successo ricordiamo Lezioni di cioccolato, Viva l’Italia, Tutti contro tutti, Sei mai stata sulla Luna? e Noi e la Giulia. Nella fiction televisiva ha esordito nel 1999 in Ultimo – La sfida per poi recitare nel 2001 in un episodio di Don Matteo. Molti lo ricorderanno come splendido protagonista nel film tv Il Pirata – Marco Pantani.

