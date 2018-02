Rissa a Uomini e Donne/ Video, lite tra Emanuele Trimarchi e Lorenzo Riccardi in studio: pubblico indignato!

Lorenzo Riccardi contro Emanuele Trimarchi a Uomini e Donne: sfiorata la rissa durante la puntata del trono classico in onda oggi tra i due corteggiatori.

06 febbraio 2018 Anna Montesano

Rissa a Uomini e Donne

Sfiorata la rissa a Uomini e Donne nel corso della nuova puntata del Trono Classico. Quello di Nilufar Addati e Sara Affi Fella è un trono molto movimentato soprattutto per la presenza di molti volti già noti tra i corteggiatori, che ben conoscono i meccanismi dello show e hanno già dimestichezza con la telecamera. Oggi a movimentarlo ulteriormente sono Emanuele Trimarchi e Lorenzo Riccardi, due corteggiatori di certo non calmi e pacati e grandi protagonisti di questo trono. Lo scontro parte quando Emanuele, stufo dai comportamenti del rivale che continua ad uscire con entrambe le troniste e di non dichiararsi dopo due mesi, accusa Lorenzo di non avere le "p*lle" e di non essere uomo per fare questo passo.

LE SCUSE DI LORENZO DOPO LA RISSA

Gli animi si scaldano molto, l'atmosfera di fa di fuoco e di fronte alle accuse particolarmente fomentate di Emanuele Trimarchi, Lorenzo risponde lasciando la sua postazione e avvicinandosi al rivale d'un colpo, quasi come per dare inizio ad una rissa (Clicca qui per il video). A fermare i due ragazzi intervengono gli altri corteggiatori, che si frappongono tra Lorenzo ed Emanuele fermando l'inevitabile. Di fronte a questa scena Nilufar è indignata, è ripete che è "uno schifo". Una scena sicuramente spiacevole che non viene però apostrofata da Maria De Filippi, che cerca di passare subito ad altro, non fomentando ulteriormente la cosa. Sbollentata la rabbia, Lorenzo Riccardi lascia nuovamente la sua poltrona e si reca da Emanuele, questa volta per scusarsi e dargli la mano. Una lite che tuttavia scatena l'indignazione del pubblico a casa.

